Ostia, tentano di occupare alloggio ATER: denunciati 4 uomini

Si torna a parlare di occupazioni degli alloggi popolari a Ostia. Il fatto è avvenuto nella zona di Nuova Ostia, dove un gruppo di uomini, probabilmente legati alla criminalità organizzata locale, hanno provato ad occupare un appartamento. Gli uomini sono stati colti in flagrante dagli agenti di polizia, che hanno trovato i soggetti muniti di strumenti da scasso mentre provavano a scardinare la porta della casa per poi entrarvi.

La tentata occupazione di un appartamento a Nuova Ostia

Ieri mattina, 17 gennaio 2023, l’intervento di una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale in via Domenico Baffigo, nella zona di Nuova Ostia, ha sorpreso quattro uomini che, con l’utilizzo di diversi arnesi da scasso, stavano entrando all’interno di un appartamento di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell’Ater, con l’intento di occupare il locale. Tramite l’attivazione del sistema di sicurezza e l’immediata segnalazione dei vicini di casa alla centrale operativa, gli agenti sono intervenuti in pochissimi minuti, cogliendo i responsabili sul fatto e consegnandoli prontamente alla giustizia.

I quattro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di reati di invasione di edificio e danneggiamento, in quanto per entrare nell’appartamento avevano divelto la porta di accesso. Al termine dell’operazione, è stato possibile riconsegnare il locale al personale di Ater, che ha subito provveduto a sostituire la porta danneggiata e ripristinare gli allarmi di sicurezza. Non è il primo caso di occupazione delle case popolari sul Litorale Romano.

In tal senso, sul territorio lidense il blitz di via delle Ebridi aveva scoperchiato un vaso di pandora sulle occupazioni di locali adibiti all’edilizia residenziale pubblica: nelle famose “Case Rosa”, sequestrati appartamenti, palestre, garage e addirittura locali commerciali, che portavano importanti introiti alla malavita con la metodologia del sub-affitto. Questa, una situazione purtroppo estesa anche in altri centri popolari presenti su tutto il territorio del X Municipio di Roma Capitale.