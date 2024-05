Ostia: ubriaco e armato di due mazzette da muratore semina il panico sul bus Atac

Momenti di panico ieri sera all’interno di un bus Atac. Diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza di un uomo completamente fuori controllo, peraltro “armato” di due mazzette di quelle che usano i muratori. Sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri.

E’ salito sul bus e ha iniziato a dare in escandescenze. Tanto che alla fine è stato richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine per paura che la situazione degenerasse. E’ successo a Ostia, nella serata di ieri, martedì 7 maggio 2024: l’esagitato si trovava a bordo di un mezzo Atac, peraltro impugnando due mazzette da muratore, quando sono iniziate ad arrivare numerose chiamate al 112 e sul posto, all’altezza di Via delle Ebridi, sono giunti poco dopo i Carabinieri.

Panico sul bus Atac a Ostia: fermato clochard 50enne

I Militari, inviati dalla sala operativa e provenienti dalla Compagnia di Ostia, hanno così raggiunto e provato a fermare l’uomo, un 50enne romeno senza fissa dimora. Ma non è stato semplice: lo straniero, in evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, ha tentato infatti di opporsi in ogni modo all’identificazione, divincolandosi violentemente e minacciando i Carabinieri.

Alla fine però i Militari, seppur a fatica, sono riusciti a contenerlo e a portarlo in caserma. Per lui, inevitabilmente, sono scattate le manette. Questa mattina, formalizzato l’arresto, il senza fissa dimora è stato condotto presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio per il processo per direttissima.