Roma, grave incidente in Via Boccea: strada chiusa e bus deviati

Grave incidente questa mattina in Via di Boccea a Roma. La strada, per consentire i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine, è stata chiusa al traffico. Tutti gli aggiornamenti.

Ancora un brutto incidente nella Capitale. La domenica mattina romana si apre con un sinistro che sta interessando Via di Boccea con la strada che è stata chiusa al traffico. Il tratto interessato è quello all’altezza di Via Pasquale II: deviate numerose linee bus che effettuano percorsi alternativi.

Le linee bus deviate

In particolare, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sono state deviate le linee 146, 546, 904, 905, 980, 981, 985, 993 mentre altre eseguono percorsi differenti: nello specifico le linee 904, 905, 980 e 981 deviano su via dei Monti di Primavalle, via Pasquale II, via Pietro Bembo mentre quelle 146, 546, 985, 993 deviano su via Acquafredda e via della Maglianella.

Chiusa anche la Galleria Giovanni XXIII per incidente

In realtà gli incidenti rilevanti a Roma stamattina, domenica 28 aprile 2024, sono due. Risulta infatti temporaneamente chiusa – secondo il portale Luce Verde – anche la Galleria Giovanni XXIII. In questo caso la segnalazione è delle 7.15 circa, mentre per Via di Boccea l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 6.00.

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina