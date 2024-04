Incidente mortale a Roma: perde la vita ragazzo di 21 anni

Tragedia sulle strade di Roma nella notte. Un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiusa la strada (Via di Boccea), disposta la deviazioni degli autobus del TPL.

Non ci sono buone notizie in merito all’incidente avvenuto questa notte a Roma, lungo Via di Boccea. Lo schianto, purtroppo, ha avuto esito mortale: a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 21 anni. Il sinistro, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe stato autonomo ed ha coinvolto una moto sulla quale viaggiavano due giovani coetanei. Nell’impatto però uno dei due non ce l’ha fatta.

Incidente mortale a Roma in Via Boccea oggi

L’incidente è avvenuto quando erano passate da poco le 4.30 di oggi, domenica 28 aprile 2024. Come vi abbiamo riportato stamani, lo schianto è avvenuto in Via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia e in corrispondenza di Via Pasquale II. Sin da subito si è capito che la situazione era grave: mentre i sanitari hanno soccorso i due giovani motociclisti, i caschi bianchi del I Gruppo Prati, intervenuti rapidamente sul posto, hanno provveduto a chiudere la strada al traffico.

La dinamica

Proseguono tuttora gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ipotesi il conducente della moto, modello Zontes zt 125, avrebbe presumibilmente perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo per schiantarsi. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo mentre l’altro è rimasto illeso. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Bus deviati: Via di Boccea riaperta dopo ore

A causa della chiusura della strada ripercussioni si sono registrate anche sul fronte del trasporto pubblico locale. In particolare, sono state deviate le linee bus 146, 546, 904, 905, 980, 981, 985, 993 mentre per altre sono stati stabiliti percorsi differenti: nello specifico le linee 904, 905, 980 e 981 hanno deviato su via dei Monti di Primavalle, via Pasquale II, via Pietro Bembo mentre quelle 146, 546, 985, 993 su via Acquafredda e via della Maglianella. Ad ogni modo in questo momento (aggiornamento ore 12.00) la strada è stata riaperta e la viabilità in zona ripristinata.