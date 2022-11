Ostia, via la plastica dalla spiaggia: si cercano volontari per ripulire il litorale romano

A Ostia, i volontari si danno appuntamento per ripulire le spiagge del territorio. L’evento pensato dalla beauty-tech romana Eco Bio Boutique, in collaborazione con Ostia Clean-Up e la società “Piantando”, si svolgerà domenica 27 novembre 2022, dalle ore 10.30, presso l’area adiacente il Pontile lidense. Un’azione necessaria, specialmente per i noti problemi di decoro che contraddistinguono, purtroppo, le spiagge del litorale di Roma.

I volontari sulle spiagge di Ostia

Il 27 novembre, a partire dalle 10:30, presso il Pontile di Ostia, avrà luogo “Let your Beach Shine”, l’iniziativa benefit per ripulire le spiagge ed i fondali del litorale romano dalla plastica e dai rifiuti e salvaguardare l’ambiente ed il mare. Secondo le stime del WWF ogni anno otto milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare. Circa il 15% della plastica dispersa nelle acque si riversa poi sulle nostre spiagge mentre la restante rimane in superficie o si poggia sui fondali marini. Proprio per salvaguardare l’ambiente ed il mare, domenica 27 Novembre dalle ore 10:30, presso il Pontile di Ostia, si svolgerà l’iniziativa benefit per ripulire le spiagge del litorale romano.

A promuovere l’evento sono l’azienda beauty-tech romana Eco Bio Boutique, in collaborazione con Ostia Clean-Up, associazione attiva nella pulizia delle spiagge, e Piantando, società Benefit che avvia e sostiene progetti a impatto sociale e ambientale. Coloro che fossero interessati a dare il proprio contributo e supporto all’iniziativa potranno presentarsi nel luogo e nella data scelta per l’evento. Ad i volontari e partecipanti verranno consegnati i guanti, pinze, buste e retini per ripulire quanti più rifiuti possibili dalle spiagge.

L’obiettivo della giornata è il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che vengono abbandonati sulla spiaggia o portati a riva dalle correnti e dalle mareggiate, per salvaguardare un piccolo pezzo del litorale. Oltre al team di Eco Bio Boutique, agli operatori di Ostia Clean-Up e Piantando, saranno presenti tanti volontari, tra cui una squadra di sub, che si occuperà della raccolta dei rifiuti direttamente via mare.