Ostia, violenza sessuale su una 14enne disabile: arrestato il custode della scuola

È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una minorenne affetta da sindrome di Tourette. Al termine di articolate indagini è stato emesso dal giudice capitolino provvedimento restrittivo nei confronti di un 40enne, custode di un istituto scolastico di Ostia. Un fatto che si sarebbe verificato lo scorso 26 ottobre.

I fatti

Personale del X Distretto Lido di Roma, a seguito di attente e scrupolose indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di un 40enne magrebino, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale avvenuta lo scorso 26 ottobre nei confronti di una 14enne italiana, affetta dalla sindrome di Tourette, mentre questa dormiva nella stanza che l’uomo aveva messo a disposizione della stessa e di alcuni suoi amici. Teatro delle molestie sarebbe stato una scuola abbandonata, di cui lo stesso è custode, che fino a quel momento aveva ospitato una struttura della protezione civile.

Le indagini e l’arresto

Dopo aver trascorso la serata ad Ostia, l’uomo, che collaborerebbe con i volontari della protezione civile come guardiano dell’edificio, ha accompagnato il gruppo di amici nel locale e li ha invitati ad entrare. Stanchi per la lunga serata trascorsa i giovani si sono addormentati, poi, all’improvviso, un urlo, quello della giovane che ha accusato l’uomo di averla toccata e palpeggiata nelle parti intime. Gli amici, destati dalle urla, si sono resi conto di quanto stava accadendo. Allontanatisi dal rifugio hanno immediatamente provveduto ad allertare le Forze dell’Ordine. Il personale del X Distretto Lido di Roma, tempestivamente intervenuto, ha rintracciato l’uomo che nel frattempo si era allontanato, in procinto di prendere un autobus e lo ha identificato. L’attività investigativa coordinata dalla Procura capitolina ha permesso di ricostruire l’episodio e stabilire cosa fosse realmente accaduto.