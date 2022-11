Roma, pestano un uomo e compiono una violenza sessuale all’Eur: fermata una baby gang

Fermata una baby gang sul territorio di Roma, che nell’ultimo anno sarebbe stata parte attiva in reati tra il territorio di Fonte Nuova e l’Eur. I ragazzi, tutti minorenni, si sarebbero resi protagonisti di un ricatto, la minaccia di uccidere il cane di un loro coetaneo, il pestaggio di uomo nella provincia del Comune metropolitano romano e una violenza sessuale, con una minorenne che è stata palpeggiata da più componenti davanti il McDonald’s di piazza Sturzo.

La baby gang di Roma

Il pestaggio più recente per mano della baby gang, avviene il 6 giugno presso il comune di Fonte Nuova. Qui c’è Marco, un ragazzo di 15 anni che quel giorno porta, come peraltro abitualmente fa, a spasso il proprio cane. Viene accerchiato da quattro minorenni, che gli intimano in maniera minacciosa: “Dacci 20 euro altrimenti ti ammazziamo il cane”. La banda di piccoli criminali, tutti tra i 13 e i 16 anni, aggrediscono anche il padre di Marco, intervenuto per difendere il figlio: l’uomo viene picchiato e ferito al volto.

All’interno della baby gang di Fonte Nuova, ci sarebbe anche un soggetto che ha preso parte a una violenza sessuale ai danni di una minorenne e che sottolineerebbe la pericolosità di questi criminali. Infatti, un ragazzo sarebbe stato parte attiva in una violenza ai danni di una ragazza all’Eur, proprio davanti al McDonald’s di piazza Sturzo. Qui, il 22 dicembre 2021 diversi ragazzi avrebbero accerchiato una 16enne e l’avrebbero palpeggiata. Per quei fatti, due giovani del Laurentino verranno arrestati, di 15 e 16 anni.

La baby gang sarebbe affiliata al gruppo “18”, che opera ormai da diverso tempo nel quadrante di Roma Sud. Ai tempi della violenza, tutti avevano 14 anni. Secondo le indagini delle Forze dell’Ordine, due capi gang di Fonte Nuova sarebbero addirittura parte attiva all’interno del gruppo “18” e della loro chat WhatsApp. Uno di loro sarebbe poi diretto responsabile dell’aggressione al padre di Marco, che per un pugno al volto la frattura della mandibola e la rottura dei denti.