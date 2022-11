Roma, entra in gelateria…con la Jeep: 93enne fuori controllo alla guida

Roma. Un incidente che ha letteralmente scombussolato e stravolto il quieto e pacato pomeriggio capitolino, precisamente nel quartiere Portuense, quando un 93enne che si trovava alla guida di una Jeep ha improvvisamente perso il controllo, andando a finire fuori strada e rovinando direttamente contro una gelateria. L’auto si è schiantata completamente contro la vetrina del negozio di gelati, entrando all’interno con la parte anteriore. Il negozio, che si trova all’angolo tra via Gandiglio e via Maragliano, ha visto l’auto venirgli incontro direttamente, e all’improvviso. Inutile sottolineare la paura degli astanti che in un primo momento hanno fatto fatica a capire cosa stesse accadendo.

La dinamica dell’impatto di oggi a Roma

Secondo le ricostruzioni e le prime testimonianze, pare che lo schianto sia avvenuto intorno alle 13.30 circa di oggi, martedì 1 novembre. Un impatto che ha generato un enorme boato, richiamando così l’attenzione dei diversi residenti sulla strada, i quali hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Sul posto, poi, sono arrivate prontamente le pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso temporaneamente la strada per facilitare l’intervento della gru dei Vigili Del Fuoco, impiegata per le operazioni di rimozione. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche diverse ambulanze per soccorrere gli eventuali feriti. Sulle cause che hanno portato all’impatto, c’è ancora molto da indagare e capire.