Incidente mortale alle porte di Roma: motociclista sbanda e si schianta contro un muro

Tragedia alle porte di Roma, un incidente è stato fatale per un motociclista di 54 anni. L’uomo questa mattina ha sbandato con la propria moto e si è schiantato contro un muro in via di Giulianello, ad Artena.

Un motociclista di cinquantaquattro anni è morto in un incidente stradale in via di Giulianello ad Artena, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto questa mattina, domenica 30 ottobre, nei pressi dello stabilimento Fassa.

L’uomo stava percorrendo la via in sella di una Yamaha R1 questa mattina intorno alle 11:00 quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del veicolo. Ha sbandato e si è schiantato contro un muro. L’impatto è stato troppo violento, vani i tentativi di rianimazione. Il centauro è morto sul colpo. Gli automobilisti che hanno assistito all’incidente hanno chiamato il 118 e chiesto l’intervento di un’ambulanza, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. La salma del 54enne è stata trasferita in ospedale, poi riconsegnata ai famigliari.