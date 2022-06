Paura ad Ostia, sigaretta sul materasso, scoppia l’incendio: salvate due persone

Incendio stamattina a Ostia in via Almagià che ha provocato il ferimento di due persone. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 9.30, in una palazzina a pochi passi dall’Ospedale Grassi.

Incendio a Ostia provocato da una sigaretta

A causare il rogo, da quanto ricostruito, sarebbe stata una sigaretta lasciata a contatto con il materasso. In quel momento nell’appartamento si trovavano due persone anziane che sono rimaste intossicate anche se in modo non grave. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Ostia.