Ragazzo precipitato dal balcone a Nuova Ostia, appello per gestire il suo cane rimasto solo. Mentre il ragazzo 32enne è ancora in condizioni disperate dopo il volo dal balcone, le associazioni animaliste lanciano un appello sul territorio lidense. Infatti, il giovane possiede un pitbull di 18 mesi, che oggi è rimasto – almeno momentaneamente – senza padrone. Serve quindi una persona che si attivi per adottarlo (almeno temporaneamente), nonostante il cane si riveli di difficile gestione.

Il cane del ragazzo precipitato dal balcone a Nuova Ostia

Mentre il ragazzo cileno è ricoverato in rianimazione presso la struttura del San Camillo, dove lotta tra la vita e la morte per un volo dalla finestra che dovrà essere chiarito dagli inquirenti, a casa ha lasciato la compagna con una figlia. La donna è una situazione di forte stress e shock, sia per le vicende occorse al compagno ma anche perché la bambina è appena nata, avendo un mese. Proprio per queste vicende, la donna ha chiesto la cortesia che qualcuno tenga il pitbull, anche lui cucciolo ma purtroppo complesso da gestire per la propria razza canina.

Per lanciare l’appello, la donna si sarebbe rivoltata ai volontari di “Cuore di Pit ODV”. Come riportato, l’associazione sulla ricerca di aiuto scrive: “Il suo papà è ricoverato in fin di vita, e ha lasciato nell’angoscia la sua compagna e un bambina di appena un mese – scrive Anna Ferrara, presidente dell’associazione di volontariato Cuore di Pit ODV -. C’è un cucciolo di Pit bull di 18 mesi nella loro casa, e se qualcuno potesse prendersene cura anche a livello domiciliare, sarebbe un piccolo sollievo per questa famiglia”.

L’associazione spera di poter trovare una persona intenzionata ad adottare, anche se temporaneamente, il cane. Sicuramente servirà un padrone esperto, in quanto il pitbull è un cane particolare e non adatto per famiglie oppure persone che per la prima volta si avvicinano all’adozione di un quattro zampe.