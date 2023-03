Ostia, vengono scoperti mentre fabbricano crack: picchiano i poliziotti e gli aizzano contro un pitbull

Hanno cercato di sfuggire all’arresto aizzando il cane, un pitbull addestrato ad attaccare, e nel contempo aggredendo loro stessi i poliziotti che avevano “osato” entrare nel loro regno, un vero e proprio laboratorio artigianale dove realizzavano crack da vendere soprattutto ai giovani. È successo a Ostia, nella zona di ponente, dove gli agenti del X Distretto Lido, soprattutto a seguito dei recenti episodi di criminalità avvenuti a Roma e dintorni, hanno messo in atto una maxi operazione di controllo e prevenzione.

I poliziotti, in servizio a Nuova Ostia con un contingente di più di 100 agenti, tra il personale del X Distretto e dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione sicurezza – della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, dei Cinofili antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un controllo massivo dell’intera zona. Nel corso del servizio sono state eseguite 7 perquisizioni domiciliari, controllate 339 persone e 149 autovetture. Sono stati inoltre controllate 80 persone sottoposte agli arresti domiciliari e verificata la regolarità amministrativa di 3 attività commerciali, tra cui un supermarket.

Arrestati padre e figlio: gestivano un laboratorio di crack

Gli agenti del X Distretto, nel corso del controllo, hanno arrestato due cittadini italiani e sequestrato circa 100 dosi di crack pronte per la cessione. I due, padre e figlio, entrambi già noti alle Forze di Polizia, avevano realizzato un laboratorio per la preparazione del crack. Avevano adibito il loro l’appartamento anche a centrale di smercio, proteggendolo con telecamere e una pesante grata all’ingresso. Al momento dell’irruzione degli agenti, i due hanno ingaggiato una violenta colluttazione con i poliziotti, aizzando contro di loro anche un pitbull.

Due agenti sono rimasti feriti riportando lesioni rispettivamente per 35 e 7 giorni. Durante la perquisizione dell’appartamento è sopraggiunto un cliente che, non riconoscendo i poliziotti, ha chiesto loro della cocaina. Che ovviamente non gli è stata data. Anzi, gli sono stati chiesti i documenti e l’uomo è stato segnalato come assuntore. Dopo gli atti di rito padre e figlio sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma la convalida della misura pre-cautelare ed ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi. L’ottimo risultato si inquadra in un’operazione più complessa, che incide anche sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.