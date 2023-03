Ostia, maxi operazione della Polizia: arresti e sequestri di droga

Ostia sotto i riflettori e la lente d’ingrandimento della Polizia, che ha deciso di controllare ancora meglio il territorio per far sentire al sicuro i cittadini. Verifiche a tappeto in piazzale dei Ravennati, piazza Anco Marzio e Lungomare Vespucci, dove sono state multate 3 persone per violazione del codice della strada ed è stata adottata una sanzione amministrativa nei confronti di un soggetto trovato in possesso di 5 gr. di Hashish. Ma non solo. Grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga, i poliziotti sono riusciti ad arrestare sul pontine un giovane. Lui aveva in tasca circa 30 grammi di hashish, già diviso in piccoli involucri, pronti per essere venduti. Dalla perquisizione a casa, eseguita dagli agenti della giudiziaria del X Distretto con l’ausilio della squadra cinofili della Questura di Roma, è stato possibile trovare altri 80 grammi di droga, nascosta in una cantina. Il 30enne, quindi, è stato arrestato grazie al prezioso aiuto di ‘Faro’, uno dei cani poliziotto che ha fiutato la droga e ha aiutato gli agenti a rintracciarla.

Tutti i controlli a Ostia

Ma non finisce qui. Nell’ambito della stessa operazione, è stato anche arrestato un uomo, ritenuto sodale di un clan malavitoso. Lui deve espirare una pena definitiva di 11 anni e la condanna è maturata nell’ambito procedimento penale, quello che ha portato all’operazione meglio conosciuta come “Nuova Alba”, con 51 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di sostanza stupefacente, armi, usura ed estorsione. Poi, ad opera dell’Ufficio Misure di Prevenzione del X Distretto, è stata fermata un’altra persona, che deve espiare una pena di mesi 7 per trascorsi giudiziari inerenti reati contro il patrimonio ed occupazione di immobili.

Controlli anche nei locali

Al setaccio anche una sala giochi: qui, infatti, è stata data esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 30 giorni, emesso dal Questore di Roma in applicazione dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in seguito all’istruttoria della Divisione PAS. Il provvedimento, nei confronti del titolare, è stato adottato dopo un controllo di polizia amministrativa. Qui, dopo le verifiche, gli agenti hanno trovato video-lottery senza autorizzazione e hanno visto come venivano somministrate bevande alcoliche senza permessi comunali.

E ancora, un dipendente della sala biliardi è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente: lui, in una cassetta di sicurezza, nascondeva oltre 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e molti manoscritti con cifre e nomi. Una sorta di agenda e di appuntamenti per l’attività di spaccio. Nel corso di questa perquisizione, inoltre, gli agenti hanno trovato anche un’accetta e la replica perfetta di una pistola priva di tappo rosso. Una maxi operazione, quindi: tra arresti, sequestri, sanzioni e lotta allo spaccio di droga.