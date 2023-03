Riaperta la via dei Pescatori nel X Municipio, ripristinato il collegamento tra Casal Palocco e Castel Fusano. I cittadini la attendevano da tempo questa riapertura, contestando apertamente le lungaggini del cantiere stradale anche attraverso giornali e telegiornali. Finalmente si torna a circolare su via dei Pescato, nel tratto tra via di Acilia e via di Castel Fusano. Un cantiere stradale partito a settembre del 2022, ma che sembrava non vedere mai fine.

Riaperta via dei Pescatori, torna il collegamento tra Casal Palocco e la Pineta

La strada era diventata impercorribile. Non solo stretta, ma anche piena di dissesti che rendevano complesso l’attraversamento per qualunque automobilista e motociclista. Infatti tra buchi e dissesti, con la macchina era facile bucare una ruota e cadere, rischiando di farsi molto male, pilotando una moto. Sulla riapertura, l’assessore Guglielmo Calcerano racconta su Il Messaggero: “Si tratta di una delle arterie più lunghe del territorio, la strada che collega Acilia con Ostia. Qui le precarie condizioni della sede stradale erano in buona parte causate dalle radici dei pini che avevano ammalorato il manto stradale tanto che la polizia locale, nel 2018, è dovuta intervenire per la limitazione della velocità e quindi per la sicurezza degli automobilisti”.

Il tratto stradale che ha interessato il cantiere, ha visto rifatto completamente nuovo tutto il manto. Inoltre, nel primo tratto tra via di Acilia e piazza Eschilo, sono stati anche ricostruiti tutti i marciapiedi presenti. Qui, sono stati inserite anche due strisce pedonali. Per effettuare i lavori in questo tratto di strada, gli ingegneri hanno dovuto pianificare l’abbattimento di 104 pini. Tale soluzione, seppur lesiva per l’ambiente, rendeva questi alberi pericolosi per la viabilità con le loro radici.

Le parole dell’Amministrazione lidense

Sempre sul Messaggero, Leonardo Di Matteo (Presidente della terza commissione Lavori Pubblici e Mobilità in X Municipio) commenta i lavori: “Nel tratto da via Micali a via Pernier, in una fase successiva lavoreremo per rimettere ex novo la segnaletica verticale. Si è trattato di un intervento che ha tenuto conto di tutte le problematiche per anni non considerate. Un progetto che ha visto la partecipazione di tutte le forze in campo e, non ultima, quella degli esperti agronomi, per quanto riguarda gli interventi sugli arbusti. Laddove non sono presenti i guard rail sono state messi dei marginatori stradali maggiorati con bande visive, sistema di rallentamento ad effetto ottico denominato “occhi di gatto”. Resta adesso da portare a termine altri due interventi quello che riguarda il tratto stradale di Via dei Pescatori tra via Macchia Saponara e Via Casal Palocco a tutt’oggi chiuso perché dobbiamo garantire gli attraversamenti pedonali in sicurezza ai residenti che abitano in via Padre Campana, via Elia Facchini, via Monsignor Pini, via Giovanni Francesco da Roma, via Archippo e via Nicomano”.