Ostia e X Municipio: fototrappole contro incendi e discariche abusive, ecco il piano per beccare piromani e zozzoni

Al X municipio arriva anche il piano integrato di sicurezza e decoro. Il progetto è stato presentato oggi in Municipio e vede la partecipazione di Roma Capitale, Municipio, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. La presentazione, da parte del Presidente del Municipio Mario Falconi, è avvenuta nell’Aula Massimo Somma e aveva come obiettivo quello di illustrare i punti principali del progetto.

Roma, nel X municipio arrivano le telecamere contro criminalità e abbandono dei rifiuti: il piano

Il piano per la sicurezza e il decoro presentato oggi al X Municipio

Tra le altre cose, il piano integrato di sicurezza e decoro prevede la presenza di 18 fototrappole mobili per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti nelle zone più sensibili, 68 telecamere collegate alla Sala Sistema Roma ed in parte dotate di sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) per il riconoscimento avanzato dei dati dei veicoli (numero di targa, marca, classe veicolo, nazionalità, velocità, revisione, copertura assicurativa), un sistema avanzato di avvistamento per la prevenzione di incendi nella Pineta di Castelfusano.

Il commento di Falconi (Presidente del Municipio X)

“Si tratta di un piano che parte innanzitutto dalla conoscenza delle infrastrutture esistenti, abbiamo infatti avviato un monitoraggio puntuale delle tecnologie attualmente in uso e della loro posizione, istituendo di fatto una cabina di regia tra istituzioni e forze dell’ordine in grado di coordinare l’acquisizione delle informazioni, la manutenzione degli impianti e l’intervento in caso di illeciti” – lo dichiara il Presidente del Municipio X Mario Falconi che poi aggiunge: “Un piano completo che vede non solo la conoscenza dello stato attuale, ma guarda al futuro con la dotazione di nuovi sistemi di riconoscimento avanzati ed il finanziamento di 18 nuove fototrappole mobili già posizionate, ma che verranno di volta in volta collocate nei punti più sensibili” .

“Grazie all’acquisizione delle immagini provenienti da circa 70 telecamere su tutto il territorio, dislocate nelle principali stazioni ferroviarie e nei maggiori snodi di viabilità, sarà anche possibile interrogare specifiche banche dati alle quali appartengono i veicoli che sono soggetti a segnalazione da parte degli organi preposti, quali ad esempio veicoli rubati, smarriti non assicurati o non revisionati. In aggiunta, con l’istituzione di una cabina di regia integrata tra istituzioni e forze dell’ordine potremo ottenere un controllo più minuzioso del territorio per prevenire e osservare fenomeni di illegalità di vario genere intervenendo in tempo reale.”

Inoltre, sta proseguendo la condivisione con le Forze dell’Ordine in merito all’implementazione di ulteriori telecamere da posizionare in altri punti sensibili del territorio, nonché lo studio di un eventuale riposizionamento di quelle presenti allo scopo di garantire una maggiore sicurezza nei capolinea del trasporto pubblico locale e della Piazza della Stazione Lido Centro, dove si verificano le maggiori criticità legate alla sicurezza in questione.

La prevenzione degli incendi nella pineta di Castel Fusano

“Si tratta di un progetto sperimentale, arrivato oggi alla piena operatività, che si basa sull’utilizzo di telecamere governate da una centrale operativa in loco. Le attività vengono svolte in collaborazione tra Roma Capitale e Vigili del Fuoco, con il supporto del corpo dei Carabinieri Forestali, della Regione e Protezione Civile. Questo sistema di avvistamento vede la collaborazione tecnologica di Leonardo Spa per lo sviluppo di un’infrastruttura in grado, attraverso la triangolazione delle immagini provenienti dalle telecamere e l’utilizzo di una mappatura satellitare dell’area, di individuare in maniera puntuale la localizzazione di principi di incendio, consentendo così di intervenire in tempi utili a prevenirne il divampare.

A questo progetto, già pienamente operativo, Roma Capitale ne sta affiancando uno sperimentale in fase di testing che prevede l’utilizzo di droni, a controllo remoto, per verificare in tempo reale eventuali criticità e consentire un intervento tempestivo e localizzato. Al fine di raggiungere la miglior efficacia dell’azione di prevenzione e spegnimento di incendi sono presenti, nei pressi della centrale operativa, una piscina di approvvigionamento e tre autobotti del Servizio Giardini di Roma Capitale”.

Contrasto all’abbandono abusivi di rifiuti

“Solo nel 2023, come riportato dal comandante della Polizia Locale Ugo Angeloni, sono state oltre 200 le violazioni sullo sversamento illecito di rifiuti osservate grazie alle fototrappole in tutta la città. Questo certifica la validità dello strumento come deterrente contro questa pratica che arreca un grave danno al nostro ambiente nonché al decoro del territorio. Il nostro Municipio ha competenza per oltre il 25% del verde pubblico in gestione alla totalità dei Municipi, una superficie vastissima che va tutelata e protetta grazie ad un controllo più accurato possibile, per il quale continueremo ad investire in mezzi e tecnologie” – continua ancora il Presidente Falconi.

“Vogliamo far passare un messaggio chiaro e netto, zero tolleranza nel nostro Municipio per illeciti e criminalità, vogliamo tutelare al meglio i nostri cittadini e salvaguardare l’ambiente, un bene prezioso che non intendiamo vedere deturpato dai soliti “furbetti”. Per raggiungere quest’obiettivo servirà la collaborazione di tutti, mi appello alla coscienza civica di ognuno, la sorveglianza è utile ma senza il supporto dei cittadini e l’utilizzo di comportamenti più consapevoli non sarà possibile tutelare legalità e decoro” – conclude Falconi.