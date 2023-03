Roma-Lido, programmata la riapertura della fermata Castel Fusano: avverrà il 1 Aprile 2023. Pesce d’Aprile o realtà? Gli utenti sono interdetti riguardo l’ultimo rumors proveniente da ASTRAL, che avrebbe annunciato la riapertura della fermata Castel Fusano. Una condizione che aveva creato pesanti disagi, sia per chi viveva nei pressi della stazione, ma anche per quegli studenti che frequentavano l’Università del Mare e che dovevano scendere a Cristoforo Colombo per arrivare all’Ateneo lidense.

Roma-Lido, riapre la stazione di Castel Fusano?

Della riapertura, ovviamente tutti sono felici. Infatti, la riattivazione di questa stazione era necessaria, considerato anche che dal 25 Aprile gli stabilimenti di Ostia riapriranno, con note attività balneari presenti proprio a pochi passi dalla fermata ferroviaria. Come menzionato da Canale 10, un sospiro, seppur amaro, lo tirano i pendolari della linea che collega al centro di Roma: “Felici di essere stati smentiti sui tempi di riapertura. I lavori potevano essere svolti senza negare l’accesso alla fermata, evitando tanti disagi”.

L’annuncio della riapertura di Castel Fusano, è avvenuto sulla pagina Telegram del Comitato Pendolari Roma-Lido. L’apertura dei cancelli per l’accesso alle banchine, come dice la società, arriverà nella mattina del 1 Aprile 2023. Una notizia, che se si rivelerà fondata, darà un apporto fondamentale a un graduale miglioramento della Metromare (ex Roma-Lido), che da anni vive una situazione i forte declino tra immani disagi e soprattutto disservizi ai danni dell’utenza.

Il Comitato Pendolari Roma-Lido, attraverso i suoi responsabili, dice di essere venuto a sapere la notizia da fonti certe, createsi grazia a un rapporto di dialogo tra la loro realtà e i dirigenti di ASTRAL. Per ora, la stessa società però tace sulla notizia: non smentisce ma neanche conferma. C’è da dire, però, come la riapertura sia necessaria. Oggi un intero quadrante di Ostia è escluso dalla tratta della Roma-Lido, in lavori che si protraggono dal 21 gennaio del 2023.