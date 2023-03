Roma-Lido in arrivo due fermate in più: ecco quali e da quando

Roma-Lido. In arrivo delle buone notizie per i pendolari che grazie ai fondi sbloccati per il Giubileo potranno contare sulla presenza di due stazioni in più: Mezzacammino e Giardino di Roma. ‘Un sogno’ che sta per diventare realtà in quanto le fermate erano attese da un ventennio. Ma non solo. Sempre grazie ai fondi destinati ai lavori per l’Anno Santo, sarà possibile velocizzare i lavori sul cantiere della fermata Acilia Sud, dove verranno costruiti anche un parcheggio di scambio e un ponticello pedonale che fungerà da collegamento con Dragona.

Le novità sulla Roma-Lido

Due fermate in più e lavori accelerati sul cantiere di Acilia Sud. Queste le positive novità, grazie allo sblocco dei finanziamenti per l’Anno Santo, che riguarderanno la metro mare, troppo spesso – com’è noto – al centro delle cronache cittadine per via dei disagi e disservizi che costellano la linea, contribuendo a rendere il quotidiano viaggio dei pendolari – che la usano per andare a lavoro – una vera e propria odissea il cui copione di ripete identico quasi tutte le mattine. Interessate dalla novità la zona di Mezzocammino che è mal collegata anche con gli autobus e Giardino di Roma, rispettivamente nei Municipi IX e X.

I disagi per i pendolari

Ma non solo belle notizie, purtroppo. Va infatti segnalato che anche l’ultima settimana è stata per i pendolari particolarmente ‘sentita’ in quanto ad essere disponibili sono solamente quattro treni e altri due come muletti. Ora, proprio rispetto alla qualità del servizio offerto nonché al numero dei treni disponibili, Cotral ha fatto sapere che è pronta, a partire da giugno, a mettere in funzione due se non tre convogli in più. C’è inoltre ottimismo per tornare ad utilizzare i due mezzi Ma200, in fase di revisione dallo scorso agosto. In tal modo, in vista della bella stagione, potrebbero essere anche tre le vetture in più in circolazione e questo ridurrebbe senz’altro i tempi di attesa dei viaggiatori, contribuendo ovviamente a fornire un servizio migliore.