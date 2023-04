Sagre a Ostia e Acilia: ecco quando e dove

Quali saranno le prossime sagre tra il territorio di Ostia e Acilia? Da quello che sappiamo, sul territorio del X Municipio prenderanno piede due nuove sagre, che andranno ad aggiungersi alle storiche manifestazioni dedicate alla promozione enogastronomica delle telline e le seppie. Una volontà precisa della Giunta municipale guidata dal presidente Mario Falconi, che con uno specifico provvedimento ha – di fatto – già programmato questi due investimenti.

Le nuove sagre di Ostia e Acilia

Le due sagre avranno il tema della “enogastronomia sostenibile” e poi “prodotti a km 0”. L’evento sull’enogastronomia sostenibile, si svolgerà presso il Borghetto dei Pescatori (già sede storica della Sagra della Tellina lidense). La manifestazione di Ostia, secondo i calendari municipali è prevista per il 14 maggio 2023. Per la sagra sui “prodotti a km 0”, la location sarà piazza Capelvenere ad Acilia (a due passi dalla stazione ferroviaria). Qui, l’appuntamento cadrà nella giornata del 20 maggio 2023.

Com’è prevedibile, ogni manifestazione dovrà rispettare dei rigidi requisiti riguardanti la sfera della sicurezza e soprattutto dell’organizzazione di un simile evento. Tutti gli stand presenti alla sagra, dovranno obbligatoriamente offrire prodotti a km zero oltre che biologici, che dovranno essere finalizzati alla degustazione enogastronomica di queste delizie locali oltre che alla vendita di tali prodotti alla clientela che vorrà acquistarli.

Come funzioneranno le due Sagre del X Municipio

Le due sagre non saranno solamente un momento per aggregare i cittadini, ma anche per conoscere le prelibatezze locali in tutta la loro forza. In tal senso, si alterneranno a stand enogastronomici anche momenti di cultura, con l’organizzazione di laboratori avendo come tema l’alimentazione. Infatti, verrà organizzato un laboratorio di cucina sul recupero delle materie prime e sulla gestione degli avanzi alimentari, per evitare sprechi. Ci saranno poi laboratori che spiegheranno l’antica tradizione romana per la lavorazione del pane, le conserve e le confetture, in momenti che potranno essere seguiti anche dai bambini.