Vento forte a Ostia: ramo cade e finisce sulla strada (FOTO)

La protezione Civile e gli esperti meteorologi lo avevano già detto: da ieri sera e per le successive 24 ore sul Lazio ci sarebbero stati venti forti. E così, in effetti, è stato. Lo sanno bene i residenti di Ostia, quelli che stamattina si sono ritrovati sulla strada un grande ramo caduto, nel bel mezzo della carreggiata, proprio a causa del forte vento che sta imperversando sulla città.

Ramo in strada in via Isole del Capoverde

Intorno alle 8.30 un grande ramo, a causa del forte vento, è caduto in strada, in carreggiata. Questo è successo a Ostia, in via dei Velieri, all’altezza dell’incrocio con via Isole del Capoverde. Sul posto, in ausilio ai Vigili del Fuoco, gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale per gestire la viabilità. Fortunatamente, però, non risultano esserci stati danni alle auto parcheggiate lì e non si registrano feriti.

(Foto di Eugenio Landi)