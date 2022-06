Allerta meteo per vento a Roma e nel Lazio venerdì 10 giugno 2022: le previsioni di oggi e domani

Dopo l’allerta meteo di ieri per pioggia e temporali su buona parte del Lazio, per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso un altro bollettino, ma questa volta per il forte vento che potrebbe ‘scatenarsi’ su tutta la Regione.

Allerta vento nel Lazio: ecco fino a quando

Dalla serata di ieri, giovedì 9 giugno, e per le successive 24 ore sul Lazio, come fa sapere la Protezione Civile, si prevedono venti dai quadranti settentrionali, da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Quindi, è allerta gialla su tutto il territorio, su tutte le zone della Regione.

Che tempo farà oggi e nel weekend a Roma?

Oggi a Roma il tempo sarà stabile per tutta la giornata con cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +28°C. Nel resto del Lazio, invece, sono previste nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, locali piogge solo al confine con l’Abruzzo. Nel pomeriggio non si esclude qualche fenomeni anche sul Basso Lazio, migliora ovunque in serata.

Domani, invece, a Roma la giornata sarà all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali. Temperature comprese tra +14°C e +32°C. Anche domenica la giornata sarà all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +33°C. Tempo stabile nel Lazio sabato con sole prevalente al mattino e qualche addensamento sparso al pomeriggio sul basso Lazio, ma senza fenomeni di rilievo. Ampi spazi di sereno nelle ore serali. Domenica, invece, giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.