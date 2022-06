Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 9 giugno 2022: temporali in arrivo, le previsioni di domani

Il sole lascerà spazio ai temporali e alle piogge. Sì, perché domani nel Lazio è stata diramata un’allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio, quindi anche la Capitale dovrà fare i conti con un giovedì uggioso, con la speranza che le temperature diminuiscano di poco. Sono previste per tutta la giornata, dalla tarda mattinata e per le successive 9-12 ore, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Allerta per temporali giovedì 9 giugno nel Lazio: ecco le zone colpite

Per la giornata di domani, giovedì 9 giugno, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per criticità idrogeologica e temporali. Tutto il Lazio sarà colpito dalla perturbazione: la Zona A (bacini costieri Nord), Zona B (Bacino medio Tevere), Zona C (Appennino di Rieti), Zona D (bacini di Roma), Zona E (Aniene), zona F (bacini costieri Sud) e Zona G (Bacino del Liri). Piogge che dovrebbero ‘scatenarsi’ dalla tarda mattinata di domani e per le successive 9-12 ore.

Che tempo farà a Roma domani

Domani a Roma il tempo sarà asciutto al mattino con nuvolosità alternata a schiarite. Instabilità in aumento al pomeriggio con possibilità di acquazzoni sparsi localmente anche a carattere di temporale. Migliora in serata. Temperature comprese tra +17°C e +25°C. Nel resto del Lazio, ci sarà nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul basso Lazio. Passaggio instabile nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi specie sulle zone interne. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali. Poi nel weekend tutto dovrebbe ritornare come sempre: sole e temperature leggermente più basse di quelle di questi ultimi giorni, quando a Roma si sono sfiorati addirittura i 40°C.