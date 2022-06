Meteo, finisce il caldo afoso: in arrivo forti temporali e calo delle temperature

Quest’anno il meteo non finisce di essere imprevedibile. Giusto ieri , a Roma, il bollettino allarmava i cittadini per l’alto rischio delle temperature in aumento. Oggi invece, le previsioni cambiano drasticamente. L’anticiclone africano Scipione, che da una parte ci ha fatto vivere un’estate in anticipo e dall’altra ci ha fatto spaventare per il caldo, sembra che, un’altra volta, abbia deciso di abbandonarci per un po’. Lascia spazio a temperature fredde e temporali.

L’anticiclone africano si ritira verso sud

Dopo una settimana di caldo ‘infernale’, l’anticiclone Scipione, torna verso il suo Paese d’origine nell’entroterra sahariano. ‘Scappa’ dalla discesa di aria fredda dal Mare del Nord che, nei prossimi giorni, farà arrivare una serie di impulsi instabili in tutto il Paese.

Per chi questi giorni ha sofferto tremendamente il caldo, è un’ottima notizia. Alcune giornate di riposo dalle temperature che per molti sono state destabilizzanti. Sabato ad Alghero ci sono stati 40,4°C, Domenica a Pescara 39°C, e 37°C a Roma, Firenze e Rimini. Questi, solo alcuni dei tanti esempi che si possono fare. Sicuramente dati che hanno preoccupato la maggior parte degli esperti.

Temporali fino a Sabato prossimo

Come spiega ilMeteo, questi cambi di temperature provocheranno temporali che potranno durare fino a Sabato prossimo. Addirittura, in certi casi, ci sarà anche l’arrivo di grandine. Il calo delle temperature potrebbe essere anche di 10°C sul versante adriatico. Si potrebbe passare dagli anomali 35°C agli anomali 25°C. Arriverà anche un fortissimo vento da Giovedì a Sabato.

Nel dettaglio

Dalle Marche alla Puglia il tempo sarà molto particolare. Queste dovrebbero essere le zone più colpite. Il bacino adriatico diventerà poi molto mosso dall’Abruzzo in giù. Si aspettano onde fino a 2-3 metri.