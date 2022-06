Allarme Meteo, ondata di calore a Roma: il bollettino segnala un alto livello di rischio in città

Le temperature continuano a salire. Le previsioni di quasi un mese fa, in cui si parlava di una probabile estate ‘come nel 2003‘, si stanno, ogni giorno, sempre di più, confermando. A Roma continuano ad arrivare turisti. La città è già in modalità estiva. Ma il caldo, il tanto caldo, sta indubbiamente allarmando gli esperti.

Leggi anche: Allerta caldo nel weekend a Roma: temperature fino a 40°, le previsioni per sabato 4 e domenica 5 giugno

Meteo oggi 5 Giugno Roma

Nonostante sembra che sia nuvoloso, il caldo non smette di scaldare le strade dei romani. Sono arrivate infatti diverse segnalazioni per mettere a riparo gli anziani e le persone più deboli. Si consiglia di non uscire in determinate ore perché le temperature potrebbero creare disagi fisici. Sì, l’anticipo dell’estate è stato molto bello. E sì, un po’ tutti, dati gli anni scorsi, ne avevamo bisogno ma ora il rischio che le temperature continuino ad aumentare si fa sempre più alto. Basti pensare che siamo solo al 5 Giugno.

Allerta Meteo

LuceVerde ha infatti spiegato con un tweet, che “oggi 5 Giugno, il bollettino segnala un alto livello di rischio in città”.

Previsioni per quest’estate

Già dalle ultime settimane di Maggio le temperature erano anomale. Poi sono arrivati i temporali e di nuovo, il clima sempre più caldo. Una stagione estiva arrivata in anticipo, forse un po’ troppo, che indubbiamente sta allarmando gli esperti. Questo è dovuto sicuramente, per la maggior parte, ai cambiamenti climatici continui e al livello di emergenza in cui, da anni, vive l’ambiente.