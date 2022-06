Allerta caldo nel weekend a Roma: temperature fino a 40°, le previsioni per sabato 4 e domenica 5 giugno

Su ‘carta’ ancora non è estate, ma in realtà la bella stagione è arrivata. Lo hanno dimostrato i primi tuffi al mare, le spiagge stracolme come se fosse agosto e i litorali presi d’assalto. Così come lo ha dimostrato (e si sente) il caldo quasi ‘anomalo’ per il periodo, al punto che nella Capitale oggi la giornata è da bollino arancione perché le temperature sono in aumento. E continueranno a salire nel weekend per via di Scipione, l’anticiclone africano che sta invadendo l’Italia.

Caldo da record a Roma nel fine settimana

E il peggio non è ancora arrivato. Nel fine settimana, infatti, a Roma (ma un po’ in tutto il Lazio) ci saranno temperature quasi da record, al punto che si sfioreranno i 40°C. Per un weekend all’insegna del caldo, con le tante raccomandazioni soprattutto per anziani, bambini e persone fragili che devono cercare di ripararsi dal sole nelle ore di punta, quindi dalle 11 alle 18, di idratarsi il più possibile per affrontare l’ondata di calore.

Che tempo farà nel Lazio?

Nella Capitale domani ci sarà una nuvolosità irregolare in transito nelle ore mattutine, ma senza fenomeni associati; maggiori aperture tra pomeriggio e sera. Temperature comprese tra +19°C e +35°C. Domenica, invece, sono previste nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. Stabile anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +20°C e +38°C.

Nel resto del Lazio, la giornata di domani sarà all’insegna di una nuvolosità irregolare in transito, ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo asciutto anche in serata con ampie schiarite su tutti i settori. Domenica tempo stabile, con nuvolosità medio alta in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi.