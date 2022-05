Meteo, torna il caldo africano in Italia: arriva ‘Scipione’

Un maggio forse un po’ anomalo e il caldo arrivato all’improvviso. Forse fin troppo perché le temperature negli ultimi giorni, su tutta Italia, sono state altissime e continueranno così anche nei prossimi giorni, quando è addirittura previsto l’arrivo dell’anticiclone ‘Scipione’, che è pronto a infiammare la penisola tra martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno.

Quando arriva ‘Scipione’ in Italia?

Il grande caldo, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, tornerà presto protagonista e farà registrare picchi da record per il periodo, ora che la bella stagione ha preso il via da poco. Da domani, martedì 31 maggio, in Italia arriverà l’anticiclone Scipione, che porterà con sé temperature alte anche nella giornata di mercoledì, quella che dà il benvenuto a giugno. Una fiammata africana, che potrebbe essere addirittura più intensa dell’anticiclone Hannibal.

Il meteo per i primi giorni di giugno

Tra giovedì 2 sabato 4 giugno l’Italia dovrà fare i conti con un’atmosfera caldissima. Le zone più calde saranno quelle del Sud e delle due Isole Maggiore: nelle aree interne della Sardegna i termometri potrebbero raggiungere o oltrepassare la soglia dei 40°C. Caldo anche nel Centro Italia, con massima attenzione a Firenze e alla Capitale dove i valori potranno toccare punte di 35/35°C. Temperature in aumento anche al Nord e sulla Val Padana, almeno fino all’inizio della prossima settimana quando potrebbero arrivare masse d’aria più fredda.

Che tempo farà martedì 31 maggio a Roma e nel Lazio

Ma vediamo come sarà il meteo domani a Roma e nel resto del Lazio. Nella Capitale il tempo sarà asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, nubi sparse anche nelle ore pomeridiane sempre senza fenomeni. In serata non vi saranno variazioni di rilievo dal punto di vista meteorologico. Temperature comprese tra +15°C e +30°C. Nel resto del Lazio, tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio; cieli generalmente poco nuvolosi anche al pomeriggio sulla costa e sulle zone interne sempre senza fenomeni. Ampi spazi di sereno su tutta la regione in serata.