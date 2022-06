Allerta Meteo, in arrivo grandine e temporali: le regioni a rischio, il tempo nel weekend

Prima l’allerta meteo di oggi nel Lazio (e non solo) per precipitazioni e temporali, poi il prossimo weekend che inizierà con un venerdì, su parte dell‘Italia, all’insegna del brutto tempo, con un calo termico verso il Centro Sud. Quindi, una ‘boccata’ d’aria fresca, rispetto alle temperature degli ultimi giorni, al caldo torrido e a quell’anticiclone africano che ha invaso il territorio. Caldo che, però, da sabato tornerà.

Maltempo in Italia giovedì 9 giugno 2022

Un giovedì uggioso su gran parte dell’Italia, addirittura in alcune zone è stata diramata l’allerta arancione, mentre in altre, come nel Lazio, è allerta gialla dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 9-12 ore.

Ecco dove c’è oggi l’allerta arancione e gialla

È allerta arancione su settori di Molise e Puglia, mentre è allerta gialla sui restanti settori di Molise e Puglia, su parte di Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, sull’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Umbria e Veneto.

Le previsioni per venerdì 10 giugno a Roma e nel Lazio

Domani a Roma il tempo sarà stabile per tutta la giornata con cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +28°C. Nel resto del Lazio, invece, sono previste nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, locali piogge solo al confine con l’Abruzzo. Nel pomeriggio non si esclude qualche fenomeni anche sul Basso Lazio, migliora ovunque in serata.

Che tempo farà nel weekend in Italia?

Come spiegano gli esperti del meteo 3b, da oggi ci sarà un’instabilità su buona parte delle Regioni centro meridionali, specie quelle del versante adriatico, oltre al Nordest. Sono attesi, infatti, rovesci e temporali forti, addirittura grandinate e le temperature sono in calo. Domani, invece, ci saranno schiarite al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, ma il tempo continuerà a essere instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sud peninsulare e Sicilia nordorientale, con piogge e rovesci temporaleschi. Nel weekend, invece, tornerà l’anticiclone africano, con il caldo in nuovo aumento: inizierà, quindi, una fase stabile e soleggiata su tutte le Regioni con un aumento di temperatura soprattutto al Nord, sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche, dove si potranno raggiungere picchi di 33/35 °C.