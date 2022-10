X Municipio, parte il progetto Rilancio Sociale per le persone emarginate

Parte il progetto “Rilancio Sociale”, pensato dalla Cooperativa sociale La Isla Bonita, che nel 2021 ha vinto il bando “Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali” promosso da Lazio Crea.

Gli obiettivi del progetto Rilancio Sociale

L’iniziativa si pone il fine di rendere nuovamente pronte per il mercato del lavoro le persone emarginate. Queste possono esserlo per passati giudiziari, situazioni familiari complesse o una mancanza di esperienza lavorativa.

La selezione dei candidati è avvenuta tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Municipio X di Roma.

Lancia: “Fondamentale offrire opportunità lavorative a persone svantaggiate”

L’assessora Denise Lancia commenta l’iniziativa all’interno del suo Municipio: “La collaborazione tra pubblico e terzo settore è fondamentale per offrire opportunità di inserimento lavorativo soprattutto per le categorie di lavoratori più svantaggiati”.

“La fase di reale inserimento lavorativo – conclude l’Assessora alle Politiche Sociali – è un lavoro coordinato tra gli enti territoriali, le associazioni e le aziende che sempre di più devono dialogare tra loro per velocizzare i tempi”.

Lo sviluppo del progetto

I candidati saranno sottoposti a tre colloqui individuali con psicologi e mental coach, per verificare la predisposizione e la motivazione in vista di questa nuova esperienza lavorativa. Nell’analisi della selezione del candidato, si è tenuto conto del suo passato e la capacità di lavorare per diversi mesi all’interno di un team.

Da tali verifiche, sono emersi i partecipanti effettivi al progetto. Queste persone hanno iniziato immediatamente una formazione sulle Soft Skills: la comunicazione efficace, la gestione delle emozioni, la capacità di lavorare in team, la sperimentazione delle nuove metodologie di interazione.

La formazione è avvenuta fino a giugno 2022, con lezioni sia in presenza che online per preparare i partecipanti a qualsiasi futura situazione lavorativa.

La missione della Cooperativa sociale La Isla Bonita

Grande soddisfazione la esprime anche Marco Gaetano, Presidente della Cooperativa e Coordinatore del progetto: “Sin dalla scrittura del progetto avvenuta a marzo 2021, abbiamo immaginato un percorso d’eccellenza, con i partecipanti seguiti da professionisti nelle rispettive aree di competenze. Voglio ringraziare tutto il team di lavoro, dal backoffice a tutti i docenti, perché con la loro professionalità siamo riusciti a rispettare il cronoprogramma nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia”.

Prosegue il Presidente de La Isla Bonita: “Dopo la formazione sulle soft skills, i partecipanti hanno iniziato i laboratori pratici per apprendere nuove potenziali professioni, come la costruzione di un sito Web, la pianificazione di una campagna sui social media, la creazione di una Web Radio o la gestione della segreteria in azienda”.

“Sono competenze che i protagonisti del percorso potranno utilizzare per trovare un lavoro specifico o in qualsiasi ruolo lavorativo – conclude Gaetano –: il web, i social e l’organizzazione aziendale sono necessità ormai improrogabili per qualsiasi organizzazione”.