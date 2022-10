X Municipio, un esagitato crea il panico al Consiglio municipale

Doveva essere un normale Consiglio del X Municipio, dove come ogni giovedì, dall’ingresso del presidente Mario Falconi, si sarebbe parlato delle faccende politiche che interessano il territorio di Ostia e il suo entroterra. In realtà, l’inizio dell’Assemblea lidense ha visto l’irruzione di un facinoroso, che entrato nell’Aula Di Somma ha cominciato a urlare improperi violenti verso i consiglieri presenti.

L’incidente al Consiglio del X Municipio

L’episodio si sarebbe presentato intorno alle ore 9.30 di stamattina, 13 ottobre. Durante le fasi iniziali del Consiglio municipale, una persona avrebbe fatto irruzione all’interno dell’Aula Di Somma, lanciando dall’area adibita agli spalti numerosi insulti e gravi bestemmie, in direzione dei politici presenti all’interno dell’Assemblea e l’Amministrazione che guida il X Municipio di Roma Capitale. Le motivazioni dietro il gesto, sarebbero legate al lavoro dell’uomo: infatti, la persona sarebbe arrivata all’esasperazione nel chiedere, per l’ennesima volta, una licenza per aprire una propria attività di ristorazione sul territorio municipale.

Tra lo spavento dei vari consiglieri presenti in aula e delle persone che assistevano al Consiglio municipale seduti sugli spalti, sembra che il violento sfogo dell’uomo sia andato avanti per almeno una decina di minuti abbondanti. Una situazione che sembra non sia stata placata subito, in quanto sul posto sono intervenuti solamente gli uscieri del Comune di Roma e un agente della Polizia Locale.

La testimonianza di un cittadino

Un ragazzo, presente al Consiglio municipale, ci ha spiegato la scena avvenuta all’interno del Consiglio municipale lidense: “Ho visto una scena surreale, con quest’uomo che indisturbato è venuto a inveire contro i politici di Ostia. Contro le persone che erano tra il pubblico, non ha fatto assolutamente nulla. Anzi, ha messo in piedi questo episodio mettendosi vicino a noi”.

“Mi ha lasciato un po’ basito questa scena – conclude il testimone dell’accaduto -, perché il Municipio puntualmente è coperto dalla presenza della Polizia di Stato in ogni Consiglio municipale. Oggi invece, un uomo per sue motivazioni personali ha fatto irruzione, ha creato oggettivamente il panico e soprattutto è stato portato fuori a fatica. Un episodio che poteva sfociare in un epilogo ben peggiore, se ci pensiamo bene”.