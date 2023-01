85enne esce di casa e scompare tra Torvaianica e Ostia: l’appello per ritrovarla

Aggiornamento: La signora è stata trovata pochi minuti fa, alle 23:40, a Roma, in zona Prati. La donna probabilmente ha perso diversi autobus, senza che nessuno se ne sia accorto, ed è arrivata al centro della Capitale. E lì, grazie alle condivisioni, qualcuno l’ha riconosciuta e ha avvisato la famiglia. Sul posto sono andate le forze dell’ordine, che hanno appurato che si tratta davvero della signora Anna.

In questo momento i familiari stanno raggiungendo la donna, che presto potrà così riabbracciare i suoi cari.

******************************************************************************

È uscita di casa senza avvertire, probabilmente pensando di fare presto, ma non è più rientrata. Sono ore di preoccupazione per la scomparsa della signora Anna, una donna di 85 anni che da questo pomeriggio alle 15:00 è sparita dalla sua abitazione di Campo Ascolano, quartiere a ridosso di Torvaianica, nel Comune di Pomezia. La donna è uscita dalla sua casa sul Lungomare Ugo Tognazzi e da quel momento non si sa dove sia andata.

L’appello dei familiari

L’anziana, come fanno sapere la figlia Ambra e il genero, al momento della scomparsa indossava un piumino marrone e un paio di scarpe grigie. La donna, che ha capelli marroni striati di bianco, soffre di decadimento cognitivo. Questo rende ancora più urgente ritrovare la donna. L’anziana è uscita portando con se una bustina con le medicine.

“Se vedete in giro per Campo Ascolano o sulla strada per Ostia o Torvaianica una signora anziana con i capelli scuri, striati di bianco, un piumino marrone e delle scarpe grigie telefonate ai numeri 3501262998 o 3791855399, si tratta di mia madre che è uscita di casa senza avvertirci, soffre di decadimento cognitivo, se la vedete fermatela e chiamateci! Aiutateci! Ha in mano una bustina con i suoi farmaci!”, chiede Ambra.

La richiesta di aiuto

La denuncia di scomparsa è già stata presentata ai carabinieri, che si sono attivati per cercare la signora. Ma è importantissimo che chiunque la avvisti la fermi e chiami immediatamente i numeri sopra indicati o le forze dell’ordine. La donna, infatti, non può passare la notte al freddo. Si richiede quindi la massima condivisione dell’appello: chiunque esca stia attento ad eventuali avvistamenti.

Probabilmente, avendo perso la strada per tornare alla propria casa e non ricordando la via di dove abita, ora potrebbe essere in stato confusionale per strada. Come scritto dalla figlia, chi la individuasse la fermasse con gentilezza, avvertisse subito i familiari e si renda utile per poterla far riabbracciare quanto prima ai propri cari.

Gli avvistamenti

Alle 15.40 la donna è stata vista nei pressi del ristorante cinese, all’entrata di Torvaianica. “Ha accarezzato i miei cani e poi mi ha detto che andava a cercare una sua amica, guardando il mare è andata verso destra”, ha raccontato una signora. Testimonianza avvalorata da un’altra donna, che ha detto di averla vista 10 minuti dopo in spiaggia, sempre alla stessa altezza, mentre camminava sulla battigia proprio in direzione di Ostia.