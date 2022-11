Roma, scomparsa Anthony Devige. La mamma: “Da maggio è sparito. Ha bisogno dei suoi farmaci”

La mamma di Anthony Devige lancia un appello per rintracciare suo figlio a Roma, ormai scomparso da sette mesi per la famiglia e anche per le autorità che lo stanno ricercando. Il giovane, un 38enne francese proveniente dalla Corsica, era venuto in Italia probabilmente per un viaggio di piacere. Ma dal mese di maggio si sono perse sue notizie, con un utilizzo della propria carta di credito avvenuto a luglio 2022 nel Centro Storico capitolino.

La scomparsa del ragazzo francese a Roma

Le ultime tracce di Anthony risalgono grazie ai movimenti bancari e le testimonianze delle persone. Infatti, movimenti bancari inerenti la sua carta di credito si sono svolti nel mese di luglio, dove sembra che il ragazzo abbia prelevato dei soldi nella zona del Centro Storico capitolino. Un secondo avvistamento è avvenuto nella zona di Valcannuta, dove il ragazzo è stato avvistato davanti a un supermercato della GROS. Qui, probabilmente, il giovane vive in condizioni di clochard e guadagna pochi spicci aiutando i clienti con la spesa e nel riposare i carrelli del punto commerciale.

La scomparsa del ragazzo è stata denunciata sette mesi fa da sua madre, che oggi si è rivolta anche all’associazione Penelope Lazio ODV per provare a rintracciare il proprio figlio e riabbracciarlo. La cronistoria della scomparsa sarebbe legata a un viaggio di Anthony: a maggio 2022 decide di prendere un traghetto, che dalla città di Bastia l’avrebbe fatto sbarcare a Livorno. Dalla città toscana, si sarebbe poi diretto a Roma. A tracciare la mappa dei suoi spostamenti, forse per un viaggio cui non aveva detto nulla alla famiglia, i tracciamenti bancari, con pagamenti riscontrabili fino a luglio 2022 nel Centro Storico capitolino. Ma dopo quel mese, si perdono completamente le tracce del ragazzo.

La segnalazione dell’associazione Penelope

In un post ufficiale di Penelope, l’associazione spiega: “Anthony non assume i suoi farmaci da maggio e per questo è importante rintracciarlo. La famiglia si è rivolta alla nostra associazione che si è subito messa al lavoro per sostenerla e cercare di rintracciare il ragazzo. Alto 1 metro e 72 centimetri, di corporatura normale. Ha carnagione chiara, occhi azzurri e capelli castano chiaro. Segno di riconoscimento un neo sulla guancia sinistra. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero unico per le emergenze 112 o rivolgersi a Penelope Lazio al numero 339.6514799”.