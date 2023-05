Affluenza elezioni Pomezia 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Risultati Elezioni Pomezia 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco. Seggi aperti il 14 e il 15 maggio, con eventuale turno di ballottaggio tra due settimane, precisamente il 28 e il 29 maggio. In questa tornata elettorale, che potrebbe portare per la prima volta nella storia della città all’elezione di un Sindaco donna, sono in tutto cinque i candidati in corsa per la carica di Primo Cittadino. Per la coalizione di centrodestra abbiamo Veronica Felici, assessore dimissionario alle finanze del Comune di Ardea ed ex coordinatrice di Fratelli d’Italia a Pomezia. Per il centrosinistra, invece, tenta la rimonta – considerando gli ultimi appuntamenti elettorali – Eleonora Napolitano, ex segretaria PD. Quindi Stefania Padula, già Presidente del Consiglio Comunale dell’ultima Amministrazione Zuccalà, che con il Movimento 5 Stelle prova a raggiungere un terzo mandato che sarebbe davvero storico. Due infine gli uomini: Giacomo Castro, già Presidente di Latium Vetus, a rappresentare la lista Valore Civico, e il professor Antonio Di Lisa, già candidato alle elezioni del 2013, a rappresentare Sinistra Italiana. Ad ogni modo vediamo intanto l’affluenza degli elettori in città in queste giornate di voto.

Amministrative Pomezia 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che per queste Amministrative 2023 sono stati individuati due giorni di voto, Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda domenica e dalle 7.00 alle 15.00 per ciò che riguarda la giornata di lunedì. Dopodiché si procederà allo spoglio dei voti: ricordiamo che se nessun Candidato dovesse raggiungere la soglia del 50%+1 dei voti ) si tornerà a votare per il ballottaggio a fine mese.

Affluenza Comunali Pomezia 2023, i dati

Pomezia è uno dei 47 Comuni della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. Si riparte dalla caduta dell’Amministrazione di Adriano Zuccalà e dal periodo di successivo commissariamento. Alle passate amministrative del 2018 gli aventi diritto al voto erano stati 48.475: al primo turno, che aveva portato ben tre candidati Sindaco a contendersi il ballottaggio nello spazio di pochi voti, aveva votato il 56,23% degli elettori mentre al ballottaggio poco più del 40%.

Affluenza elezioni Pomezia domenica 14 maggio 2023, ore 12.00

Alle ore 12.00 di oggi ha votato per il momento il 12,43% degli aventi diritto.

Affluenza elezioni Pomezia domenica 14 maggio 2023, ore 19.00

In aggiornamento

Affluenza elezioni Pomezia domenica 14 maggio 2023, ore 23.00

In aggiornamento

Affluenza definitiva elezioni Pomezia lunedì 15 maggio 2023, i dati

In aggiornamento

Elezioni Pomezia 2023, chi ha vinto? Exit poll, segui la diretta dello spoglio

Lo spoglio dei voti inizierà dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio aggiornando i dati in tempo reale pubblicando il nome del vincitore non appena disponibile.

Risultati Comunali Pomezia 2023, liste e Candidati

Tante, anzi tantissime, sono le incognite di queste Amministrative pometine. Ma chi riuscirà ad accedere al ballottaggio (davvero difficile pensare ad un successo al primo turno) per contendersi la vittoria finale tra Veronica Felici, Stefania Padula, Eleonora Napolitano, Giacomo Castro e Antonio Di Lisa?

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023

Veronica Felici: -%

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lega

Udc

REA – Rivoluzione Ecologista Animalista

Lista Felici Sindaco

Eleonora Napolitano: -%

Partito Democratico

Partito Socialista Italiano

Pomezia in Testa

Pomezia sul serio

Stefania Padula: -%

Movimento 5 Stelle

Giacomo Castro: -%

Valore Civico

Antonio Di Lisa: -%