Ardea, l’Assessore Veronica Felici rassegna le dimissioni: è in corsa per le elezioni di Pomezia

Si è candidata a Sindaco per la città di Pomezia, e per questo, però, deve fare una rinuncia. Rinuncia che arriva proprio nella mattinata di oggi, venerdì 14 aprile 2023, ufficializzata attraverso una nota ufficiale ed un comunicato che arriva proprio in queste ultime ore in redazione.

Elezioni Pomezia, il centrodestra va unito: ecco i partiti e le liste che sostengono Veronica Felici

L’Assessore Veronica Felici rassegna le dimissioni

Di fatto, il 14 e 15 maggio si vota a Pomezia per il rinnovo del consiglio comunale dopo la caduta anticipata della Giunta del Movimento 5 Stelle guidata da Adriano Zuccalà. Manca solamente un mese, e già in questi giorni la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Proprio nei giorni scorsi, del resto, una importantissima indicazione era arrivata da Fratelli d’Italia attraverso il suo Presidente provinciale, il senatore Marco Silvestroni, che ha indicato il presidente del locale Circolo Territoriale, Veronica Felici, come candidato a Sindaco per il partito della Meloni. “Abbiamo raccolto un ampio consenso intorno alla figura di Veronica felici nella città di Pomezia, come futuro Sindaco – queste sono state le parole di Silvestroni. Veronica Felici, insomma, deve rinunciare al suo ruolo di Assessore alle Finanze del Comune di Ardea e così è stato.

In corsa per le elezioni a Sindaco di Pomezia

Proprio nelle ultime ore di questa mattina, 14 aprile 2023, l’Assessore alle Finanze del Comune di Ardea, Veronica Felici, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, motivate dalla sua candidatura a Sindaco della Città di Pomezia ”Con rammarico accetto le dimissioni dell’Assessore Felici, che ringrazio per l’incarico svolto con professionalità e impegno dal mese di agosto 2022 a oggi – commenta il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini -. Nell’augurarle le migliori fortune per questa sfida intrapresa nella Città di Pomezia, mi sento di porgerle la gratitudine della Comunità di Ardea per il lavoro che ha portato avanti quotidianamente, conclusosi con l’approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2023/2025 avvenuta durante l’ultima seduta della Giunta Comunale”.