Pomezia, ‘Giovani al centro’: gli studenti rimettono a nuovo l’anagrafe (VIDEO)

A volte è meglio la pratica che la grammatica, anche se questa è sicuramente fondamentale. E allora via libera a carta vetrata, raschietti, pennelli colori e tutto il necessario per dare nuova vita all’edificio che ospita l’anagrafe del Comune di Pomezia, in piazza San Benedetto, dove già qualche giorno fa era stato terminato il primo murale. L’intera struttura cambierà faccia grazie ai giovani e all’idea avuta con i loro insegnanti. A parlare, per spiegare l’iniziativa, la professoressa Simonetta Trabocchini del Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso. “A partecipare i ragazzi della mia scuola, insieme agli studenti dell’Istituto Copernico e dell’Istituto Largo Bordolini, con i quali abbiamo fatto partire un tavolo di lavoro. Si tratta – spiega l’insegnante – di un progetto intitolato “Giovani al Centro”.

Il progetto è nato grazie alla rete delle scuole, con la collaborazione del Comune di Pomezia. “Il Picasso – prosegue la professoressa Trabocchini – è la scuola capofila di questa iniziativa. Abbiamo participato con una proposta di progetto a un bando regionale. Ci siamo classificati secondi e abbiamo ottenuto dei finanziamenti per poter realizzare dei murales sulle tre pareti dell’anagrafe di Pomezia. Nella parte superiore hanno lavorato tre street artist del territorio: Owen, Noa e Steven. Nella parte inferiore, invece, stanno lavorando gli studenti. Le tematiche sono quelle legate all’ambiente, con riferimenti alla storia di Pomezia, dallo sbarco di Enea alla città del futuro. Ma anche riferimenti alla natura, quindi nell’ottica dell’ecosostenibilità e della tutela dell’ambiente.

I giovani al centro con il Liceo Picasso

Capofila di “Giovani al centro” è, come detto, il Liceo Picasso. A coordinare i lavori la proforessa Simonetta Trabocchini, in collaborazione con le tutor scolastiche Orietta Lo Tito e Laura Menici. Prosegue dunque il percorso avviato con interventi presso le scuole medie e la biblioteca comunale, con gli street artist Agostino Iacurci e Ivan Tresoldi, e, più recentemente, presso le scuole superiori attraverso il progetto “Raggi di futuro”, con il coinvolgimento degli street artist Solo e Diamond.