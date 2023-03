Street art a Pomezia: “Giovani al centro”, murales sul palazzo dell’anagrafe

I giovani, l’arte e i murale trovano spazio di espressione e creatività proprio a Pomezia, grazie al progetto di street art “Giovani al Centro” che prevede la realizzazione di murales sul palazzo dell’anagrafe di Piazza San Benedetto da Norcia. A crearli saranno gli street artist Howen Poison, Steven e Noa, che stanno dipingendo la parte superiore dell’edificio, e gli studenti del Liceo Pablo Picasso e degli Istituti Via Copernico e Largo Brodolini di Pomezia, che si stanno occupando della parte inferiore.

Street art a Pomezia: giovani a confronti sui grandi temi

Artisti e ragazzi si confronteranno anche con temi come la sostenibilità, l’ambiente e la storia del territorio, riprendendo i concetti fondamentali dell’educazione civica attraverso l’arte a tutela del patrimonio collettivo. L’esperienza artistica viene, in questo modo, trasformata in atto formativo, teso a potenziare i talenti degli studenti.

L’idea del progetto

L’idea mira a sfruttare le tre facciate dell’edificio dell’anagrafe di Pomezia, rendendole, come in un trittico, parte concettuale di un’unica e, al contempo, plurima storia: ogni facciata verrà realizzata con lo stile e la tecnica tipica di uno dei tre street artist. Il concept raffigura gli elementi identitari e storici del territorio, proiettati verso una visione del futuro su cui le giovani generazioni sono invitate a riflettere e a immedesimarsi. Il progetto è risultato tra quelli finanziati dalla Regione Lazio per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art, avviso pubblico “Lazio Street art 2022”, superando i progetti presentati da numerosi altri Comuni della Regione.

I giovani al centro con il Liceo Picasso

Capofila di “Giovani al centro” è il Liceo Picasso, la coordinatrice è la prof.ssa Simonetta Trabocchini, in collaborazione con le tutor scolastiche Orietta Lo Tito e Laura Menici. Prosegue dunque il percorso avviato con interventi presso le scuole medie e la biblioteca comunale con gli street artist Agostino Iacurci e Ivan Tresoldi, e, più recentemente, presso le scuole superiori attraverso il progetto “Raggi di futuro”, con il coinvolgimento degli street artist Solo e Diamond.