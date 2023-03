Pomezia, abbandono di rifiuti in via Arno: il Comune chiede l’intervento di Gualtieri

L’abbandono di rifiuti lungo il percorso ciclopedonale di via Arno a Torvaianica, Pomezia, situata al confine con il X Municipio di Roma Capitale, è ormai una storia vecchia. Una vicenda che periodicamente torna. Solo qualche giorno fa, infatti, nel corso di una mostra fotografica è stato evidente che nel weekend immediatamente precedente alla rassegna, erano stati sversati rifiuti. Ma il ripetersi un fenomeno che non sembra destinato a terminare così facilmente ha indotto il Comune di Pomezia a inviare una nota alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Roma, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, prevenzione, risanamento aree.

Nel tempo volontari e residenti si sono attivati per la rimozione di quei rifiuti. Il desiderio di non lasciare andare la zona al degrado, ha spinto i cittadini stessi ad adoperarsi. Ma il problema è tornato e stavolta l’ente locale ha rivolto il suo appello direttamente al Campidoglio per chiedere un intervento di bonifica.

Il Comune di Pomezia sollecita gli enti preposti ad intervenire

Nella nota il Comune di Pomezia sollecita, infatti, ‘un intervento degli Enti preposti, considerando che l’area interessata oggetto di nuovi abbandoni di rifiuti, segnalati dai gruppi di quartiere che in passato si sono attivati per pulire e rimuovere i rifiuti dall’area in stato di completo abbandono e degrado a confine con il territorio comunale pometino, rientra nei confini del Comune di Roma e di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale’.

La richiesta di intervento di Roma Capitale e Città Metropolitana

Da tempo la pista ciclabile è oggetto di continui abbandoni. Cumuli di rifiuti per i quali finora solo i cittadini si sono adoperati, ma la speranza è che stavolta siano le Istituzioni a prendere in mano la situazione, magari anche con misure preventive, foto-trappole o telecamere per evitare che, ancora una volta, in futuro, quella zona venga presa di mira dagli ‘zozzoni’ costringendo i residenti a vivere in un’area degradata e indecorosa.