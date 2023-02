Volontari a Campo Ascolano per ripulire (ancora) la pista ciclabile: “Servono telecamere e controlli”

Ormai è diventato un appuntamento fisso domenicale. Stiamo parlando del lavoro – enorme – che da tempo alcuni volontari stanno portando avanti per ridare dignità e decoro alla pista ciclabile che costeggia Via Arno a Campo Ascolano, proprio al confine tra Torvaianica e Roma. Anche ieri infatti, armati di tutto l’occorrente, i cittadini hanno provveduto a rimuovere i tanti rifiuti buttati nella vegetazione (alcuni abbandonati chissà da quanti anni!) e a tagliare l’erba che ormai ha invaso il percorso ciclo-pedonale. Numeroso alla fine il materiale raccolto che ora dovrebbe essere ritirato dalla ditta incaricata.

Pista ciclabile a Campo Ascolano, l’appello alle Istituzioni: “Servono controlli e telecamere”

I volontari però tornano anche a chiedere interventi agli Enti preposti. “E’ chiaro che da soli non possiamo farcela – spiega al nostro giornale uno dei cittadini che ieri, per l’ennesima volta, è tornato sul posto per le operazioni di pulizia – né per quanto riguarda la bonifica, considerando che parliamo di rifiuti talvolta difficili da recuperare (ma anche per la tipologia stessa), né per quanto riguarda la preservazione della pista. Le Istituzioni devono prendersi carico di monitorare questo percorso, magari installando delle telecamere, per impedire agli incivili di buttarci dentro di tutto“. Ma in attesa che il Comune di Pomezia e quello di Roma prendano provvedimenti in merito l’appello viene rivolto nel frattempo anche ai cittadini per collaborare alle operazioni di pulizia: “Più siamo e meglio è, perché si tratta di un lavoro importante che richiede tanti sacrifici. Insieme, e con meno fatica per tutti, possiamo rimettere questo percorso ciclo-pedonale a disposizione della collettività“.

Le altre giornate di volontariato

La giornata di ieri è soltanto l’ultima in ordine di tempo di tutta una serie di iniziative organizzate su questa parte di territorio. A promuoverle è l’Associazione Green Mobility di Roma insieme ai residenti di Campo Ascolano che praticamente ogni settimana si danno appuntamento per ripulire il percorso che da Via di Pratica di Mare raggiunge il lungomare.

