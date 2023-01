Torvaianica, volontari in azione per ripulire la pista ciclabile a Campo Ascolano: le immagini (FOTO)

Volontari in azione stamattina a Torvaianica, precisamente nel quadrante di Campo Ascolano. Qui diversi cittadini, “armati” di sacchi e anche di decespugliatori, sono intervenuti sul percorso ciclabile che costeggia la base militare di Pratica di Mare in Via Arno,al confine con il territorio di Roma Capitale. Raccolta anche la spazzatura presente tra la vegetazione, tra cui molte bottiglie di vetro come mostrano le immagini.

Volontari ripuliscono la pista ciclabile di Via Arno

Promotrice dell’iniziativa odierna è l’Associazione Green Mobility di Roma alla quale, come detto, si sono aggiunti diversi residenti del quartiere. Non è la prima volta inoltre che iniziative di questo tipo vengono messe in atto nel quartiere per recuperare il percorso ciclopedonale: a novembre ad esempio un’altra iniziativa analoga era stata organizzata dalla stessa associazione la quale, sempre con la partecipazione degli abitanti, aveva bonificato e sistemato anche in quel caso il percorso dedicato alle biciclette. Oggi dunque, domenica 29 gennaio, un altro appuntamento importante a testimonianza che, laddove – spesso – non arrivano le Istituzioni (colpevolmente), quantomeno c’è chi cerca di mantenere in ordine e pulita la zona in cui vive.