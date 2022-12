Torvaianica, donna minacciata con una pistola alla fermata del bus: paura a Campo Ascolano

Paura l’altro ieri all’alba nella zona di Campo Ascolano a Torvaianica dove una donna ha subito un tentativo di rapina mentre era in attesa del bus. Pochi istanti ma di puro terrore quando la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo che le avrebbe puntato una pistola contro. Le grida della donna hanno però messo in fuga il malvivente che per il momento è rimasto ignoto. L’episodio tuttavia ha riacceso i fari sul tema sicurezza su questo quadrante di territorio.

La testimonianza

Nell’era dei social il tam tam corre immediatamente veloce sul web, specie quando si verificano episodi del genere. Nei gruppi di zona infatti, a seguito dell’accaduto, è scattato subito l’allarme: “Buongiorno a tutti. Stamattina (quella del 28 dicembre, ndr) verso le 05.45 la mia amica è stata aggredita nella fermata di via Sesia, una traversa di Viale Po”, si legge in un post su Facebook. “Un uomo alto e magro indossava t-shirt color crema pantaloni grigio scuro e capello nero. Portava una mascherina quindi il volto era coperto. L’ha minacciata con una pistola e l’ha buttata a terra. Fortunatamente sentendo le grida di aiuto è uscita una signora e l’aggressore e scappato“. Quindi l’invito a passare parola: “Divulgate per favore“. Intanto la vittima ha sporto regolare denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Torvaianica.

Il furto in villa

Quasi nelle stesse ore un’altra segnalazione, stavolta di un furto in villa, ha animato sempre le chat di quartiere. A subire il colpo Dario Bensi, ex politico ed ex consigliere nel X Municipio di Ostia nonché Dirigente Scolastico oggi in pensione, che si è sfogato sui social dopo essere stato derubato. Bensi, come vi abbiamo riportato nel dettaglio in questo articolo, ha raccontato di essere stato narcotizzato e di aver subito il furto di oro, gioielli, e perfino dell’auto la notte tra il 26 e il 17 dicembre scorsi. In entrambi i casi spetterà ora ai Carabinieri far luce sull’accaduto e rintracciare i responsabili.

