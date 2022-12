Torvaianica: “La nostra famiglia narcotizzata e derubata. Hanno preso oro, gioielli e anche l’auto”

Ladri in azione a Campo Ascolano, alla periferia di Torvaianica, dove una famiglia è stata completamente “ripulita” da una banda di ladri nel corso della notte tra il 26 e il 27 dicembre scorso. Un colpo evidentemente studiato nei minimi particolari considerando che i proprietari, che hanno riferito di essere stati narcotizzati, non si sono accorti di nulla. Al mattino però l’amara sorpresa.

La testimonianza

“Hanno studiato tutto, è un’esperienza che non auguriamo a nessuno, siamo a pezzi”. A parlare è Dario Bensi, volto noto sul litorale romano per essere stato un politico e un consigliere comunale nel X Municipio a Ostia, oltre che a ricoprire il ruolo di Dirigente Scolastico. Il cittadino si sfoga sui social di zona: “Oggi 27 dicembre è una giornata meravigliosa – esordisce in tono ironico – ci siamo svegliati e abbiamo trovato casa sotto sopra. Sono entrati i ladri e, dopo averci narcotizzati, si sono portati via letteralmente tutto. Oro, gioielli, denaro, tutto. Perfino la macchina (una Ford Mondeo di colore grigio, ndr)“. Il suo messaggio rapidamente raccoglie la solidarietà di tanti concittadini ma anche di abitanti nel vicino territorio ricadente sotto l’Amministrazione di Roma: “Caro Dario, sono veramente sconcertata. Mi dispiace tantissimo. Immagino il trauma subito da parte tua e di tua moglie. Che vigliacchi!“, è uno dei tantissimi commenti che si possono leggere sotto al post. Altri scrivono raccontando esperienze analoghe vissute, altri ancora esprimono anche solo vicinanza. Il sentimento comune, e non potrebbe essere altrimenti, è però quello della rabbia per quanto accaduto.

La tentata rapina a Campo Ascolano

La notizia del furto segue peraltro un altro episodio di cronaca che è stato poi denunciato ai Carabinieri di Torvaianica. Sì perché mercoledì scorso, 28 dicembre e dunque appena un giorno dopo dai fatti sopra riportati, una signora in attesa del bus ha subito un tentativo di rapina da parte di un uomo armato. Il malvivente, con il volto travisato da una mascherina, le ha puntato una pistola contro e soltanto grazie all’intervento di una residente è stato evitato il peggio.

