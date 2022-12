Roma, residenti svegliati…dalla rapina in banca: indagini lampo, la Polizia blocca due sospettati

Il risveglio di quanti risiedono a piazza Irnerio stamattina, 29 dicembre, è stato all’insegna di un grande trambusto. Sirene e auto della Polizia sono accorse in zona per una rapina ai danni della filiale Banco Desio al civico numero 38. Erano le 8 27 quando è scattato l’allarme nella sala operativa della Polizia e gli agenti si sono precipitati sul posto.

Fermati due sospettati

In due erano entrati nella banca e avevano messo a segno un colpo. Le indagini sono in corso e le risultanze investigative, al momento, sono coperte dal riserbo. Gli inquirenti non si sbottonano troppo, vogliono prima fare cerchio sui due indagati che hanno fermato come presunti autori della rapina.

Sì. Immediatamente hanno individuato due soggetti, forse le testimonianze, magari la celerità dell’intervento o forse anche i video delle telecamere a circuito chiuso dell’istituto di credito, gli investigatori hanno fermato nel giro di pochissimo due sospetti sui quali in queste ore stanno svolgendo indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile della Polizia, a loro sono affidate le attività investigative.

Le indagini vanno avanti serrate per chiudere il cerchio sugli indagati

Tanta la paura per gli operatori di banca che in apertura della filiale si sono visti presi di mira da due malviventi decisi a mettere a segno il colpo. Un piano che, per fortuna, non è andato nel verso giusto a quanto sembra proprio grazie alla celerità della Polizia che dalle 8 e 30 lavora sul posto per assicurare alla giustizia i due autori della rapina. Sui due sospettati ora sono concentrate le indagini, seguiranno probabilmente perquisizioni domiciliari, in cerca di risposte su quanto accaduto stamattina in piazza Irnerio.