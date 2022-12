Rapina ad Anzio a Natale, gioielliere colpito con un taser, il suo sforzo per chiedere aiuto: “Fermatelo”

Anzio. E’ entrato in gioielleria con una parrucca, ha estratto un taser e non ha esitato ad usarlo contro il negoziante facendolo cadere a terra. Quest’ultimo però, nonostante l’aggressione, con le ultime forze rimaste è riuscito a chiedere aiuto e a lanciare l’allarme. Sul posto si sono quindi precipitate le Volanti del locale Commissariato con gli agenti che sono riusciti a fermare il bandito prima che potesse fuggire. Ma ecco nel dettaglio cosa è successo.

Arrestato rapinatore italiano sul litorale romano

Il rapinatore, un cittadino italiano di Pomezia sulla cinquantina, aveva studiato il colpo probabilmente nei minimi particolari. Non aveva fatto i conti però con la tenacia e la resistenza del gioielliere (il negozio è quello di Romano Gioielli in Via Antonio Gramsci, ndr) il quale, nonostante le scariche elettriche “lanciategli” addosso, con la forza raccolta, è riuscito come visto a dare l’allarme alla Polizia. E in pochi secondi le Volanti sono piombate sul luogo dei fatti riuscendo ad arrestare il malvivente in flagranza di reato. Quest’ultimo è stato successivamente tradotto in carcere e dovrà rispondere di rapina.

I controlli sul territorio in occasione delle Feste ad Anzio e Nettuno

L’intervento è stato possibile anche grazie all’importante attività di prevenzione attuata dal commissariato della Polizia di Stato di Anzio e Nettuno predisposto nel periodo natalizio per scongiurare i reati predatori.

Arrestata romena per sfruttamento della prostituzione minorile

In un altro controllo ad esempio la polizia giudiziaria, sempre nel corso dei controlli relativi al piano di prevenzione predisposto, è riuscita ad arrestare una cittadina romena, per sfruttamento della prostituzione minorile. In questo caso la donna deve scontare una pena di 5 anni.

