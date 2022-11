“Stai zitta altrimenti ti sparo”: così la mamma di Zaniolo ha incastrato il rapinatore che le rubò il Rolex

E’ stato condannato uno dei due rapinatori che nel maggio di tre anni fa rubò il Rolex alla mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, Francesca Costa. Un colpo efferato con la donna che era stata avvicinata a bordo di uno scooter, minacciata e quindi rapinata oltre che dell’orologio anche di una borsa che aveva con sé.

La rapina

Secondo la testimonianza fornita dalla vittima il colpo era avvenuto in pieno giorno lungo Viale dell’Aeronautica. Due uomini con il volto scoperto avevano avvicinato Francesca Costa: mentre uno la teneva ferma, l’altro le ha sfilato borsa e Rolex. A rimanere impresse nella donna le parole usate dal malvivente: “Stai zitta altrimenti ti sparo”.

Il processo

Dopo la denuncia per quanto subito i Carabinieri della Compagnia Roma Eur erano riusciti a risalire all’identità di uno dei rapinatori, lo stesso che, come detto, in queste ore è stato condannato come riporta La Repubblica. Decisiva, in tal senso, la testimonianza della mamma di Zaniolo che il mese scorso ha confermato l’identità di chi l’aveva rapinata. “Non mi sarei mai aspettata uno scippo in pieno giorno – aveva dichiarato la donna – non sono abituata a queste cose. E’ vero, mi avevano detto di non uscire con orologi di valore ma non è giusto”. Intanto per il bandito imputato è arrivata la condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere.

I furti subiti dalla famiglia Zaniolo

Quello del Rolex non è l’unico colpo perpetrato ai danni della famiglia del fuoriclasse giallorosso. Appena un mese prima della rapina ignoti avevano sottratto l’auto (una BMW, ndr) dal garage condominiale. A giugno di quest’anno invece ad essere “visitato” dai ladri era stato il bar della famiglia di Zaniolo. Il bar si trova in Largo Fiorillo, a pochi passi dal lungomare di La Spezia. Anche in quel caso però al malvivente era andata male: l’uomo, un 60enne residente a Massa, era stato colto sul fatto dai Carabinieri mentre arraffava il denaro contenuto nella cassa.