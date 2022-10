Auto centra lo spartitraffico “spuntato dal nulla” su Via dei Castelli, due feriti. Pendolari furiosi: “Non è segnalato”

Automobilisti, pendolari e residenti sul piede di guerra a causa di lavori, così sembrerebbe, mal eseguiti. Non tanto per l’intervento in sé – anche se non è ben chiaro perché sia stato posizionato lo spartitraffico proprio in quel punto di Via dei Castelli Romani (forse per agevolare i mezzi pesanti?) – quanto piuttosto per la totale assenza di segnalazione idonea. Se a questo si aggiunge che l’opera ha visto la luce in pochissimo tempo ed è recente, dunque non tutti ne sono a conoscenza, il gioco è fatto. E stamattina si è già verificato un primo incidente con feriti.

Incidente in Via dei Castelli romani oggi

Il sinistro ha coinvolto un’autovettura che ha colpito in pieno il nuovo spartitraffico lungo Via dei Castelli Romani (siamo poco dopo l’uscita dal centro abitato di Pomezia, prima di arrivare alla rotonda di Scalella), strada di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Due le persone rimaste ferite anche se fortunatamente non in modo grave (refertate in pronto soccorso in codice giallo) soccorse dai sanitari del 118. Piuttosto rilevanti invece i danni subiti dal veicolo.

Le proteste dei pendolari

A seguito dell’episodio molti pendolari, transitando nei pressi dell’incidente, hanno criticato duramente il lavoro realizzato. “Lo spartitraffico non è segnalato, cosa aspettano a posizionare della segnaletica adeguata?“. C’è poi chi va oltre: “Oggi è successo ad una macchina: ma se al suo posto ci fosse stata una moto? Perché si deve sempre aspettare l’incidente grave prima di intervenire?”. Ovviamente, aggiungiamo noi, la prudenza alla guida e il rispetto dei limiti di velocità sono aspetti fondamentali, anche in questo caso, per prevenire gli incidenti; ma è altrettanto vero che gli Enti competenti devono fare la propria parte…

