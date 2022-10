Roma, lavori in arrivo sulle strade del IX Municipio: Laurentina, Ardeatina (ma non solo), ecco i tratti interessati

Buone notizie per gli automobilisti romani. Sono in arrivo una serie di interventi, anche se al momento soltanto sui tratti più ammalorati, su alcune strade importanti per la viabilità capitolina. Laurentina, Ardeatina ma anche Via del Mare e Via del Divino Amore che quotidinamente vengono percorse da decine e decine di pendolari e non. L’intervento, da quanto si apprende, riguarderà anche la pulizia dei cigli stradali e il rifacimento della segnaletica. Ma ecco tutti i dettagli.

Lavori sulle strade del IX Municipio Eur a Roma

della S.P. Laurentina, della Ardeatina, di Via del Divino Amore e dell’Ostiense Via del Mare, partiranno nei mesi di Novembre e Dicembre. Gli interventi in questione sono frutto di un finanziamento da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale I lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, nei tratti più ammalorati, dello sfalcio delle erbe e della segnaletica stradale,, partiranno nei mesi di Novembre e Dicembre. Gli interventi in questione sono frutto di un finanziamento da parte dellache, grazie alla collaborazione con ANAS, procederà alla messa in sicurezza delle viabilità.

Interventi in vista del Giubileo

Manuela Chioccia e la Presidente del Municipio Roma IX Eur, Titti Di Salvo A dare notizia del pacchetto di opere in una nota congiunta la Consigliera Delegata alla Viabilità della Città Metropolitana di Roma,e la Presidente delEur,