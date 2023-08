‘Black out’ sulla Pontina, oltre sei chilometri di code: ecco cosa è successo

La Pontina è sicuramente una delle principali strade che risente del traffico estivo. A luglio e agosto diventa quasi impercorribile. Quando poi, come oggi, capita che sia stato allestito un cantiere per il riposizionamento di guardrail e di sfalcio dell’erba, ecco che, proprio come sta succedendo in questo momento, si registrano oltre sei chilometri di code in direzione Latina.

Automobilisti incolonnati sulla SS 148 in direzione Latina

Una ‘via crucis’ per chi deve tornare a casa da Pomezia o da altre località di mare sulla costa romana, e non di meno per i tantissimi pendolari che tornano da lavoro perchè ancora non sono andati in ferie. Ecco che proprio in questo momento un nutrito numero di auto si trova incolonnato sulla Pontina dal km 19 al km 13.800. Sotto il gran caldo di una giornata di agosto, gli automobilisti aspettano pacificamente, si spera, di riuscire a superare l’ingorgo, mentre sembrerebbe che il ‘black out’ sia dovuto a un cantiere che gli addetti ai lavoro stanno smontando proprio in questo momento.

Il cantiere allestito per garantire la sicurezza degli automobilisti con il posizionamento di guardrail e sfalcio dell’erba

Purtroppo la Strada statale 148, troppo spesso viene messa all’indice. Vuoi per le difficoltà di percorribilità, vuoi per carenze reali o presunte, ma anche per i tanti, forse troppi, incidenti che vi si verificano, alcuni, purtroppo anche mortali. Ma oggi, nonostante i timori delle tante persone che si sono trovate incolonnate e che hanno temuto di trovarsi in un ingorgo provocato dall’ennesimo tragico scontro, la situazione è stata tutt’altra: si è trattato di un cantiere e di operai al lavoro al fine di garantire l’incolumità dei conducenti che percorrono quotidianamente la Pontina ad aver involontariamente provocato le interminabili code. Il posizionamento di nuovi guardrail e il taglio dell’erba a lato strada ha inevitabilmente provocato l’ingorgo e le file.