Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare 17 e 18 giugno: come registrarsi per entrare, programma, dove parcheggiare

E’ iniziato il programma dei festeggiamenti per il centenario dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare. Oggi, venerdì 16 giugno 2023, sono in corso quelle che potremmo definire come prove generali dell’evento con una giornata interamente dedicata al personale Militare e alle relative famiglie. Ma lo spettacolo, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è già iniziato: intorno alle 12.30 infatti, sotto gli occhi attenti dei cittadini di Pomezia e Torvaianica (ma anche di moltissime altre persone giunte da Roma, Ostia e tutto il litorale), le frecce tricolori hanno sorvolato i cieli sopra la base di Pratica di Mare disegnando in aria le prime splendide coreografie. Adesso però tutti attendono le giornate di domani e dopodomani quando la manifestazione sarà aperta al pubblico: ecco allora tutte le informazioni su come partecipare e il programma completo.

Come partecipare alla festa dell’Aeronautica a Pratica di Mare

Nelle giornate di domani e dopodomani la Festa dell’Aeronautica sarà aperta a tutti previa registrazione online sul portale della Difesa. L’ingresso all’aeroporto di Pratica di Mare sarà possibile infatti tramite apposito QRCode acquisito in fase di iscrizione. Con il QRCode sarà inoltre possibile recarsi all’esterno dell’aeroporto ed accedere previa esibizione dello stesso al personale di servizio. Nel form di iscrizione/prenotazione è necessario indicare la data scelta per la visita, il numero di partecipanti e la fascia oraria indicativa (non vincolante) di partecipazione. L’ingresso è gratuito.

Clicca qui per prenotare la visita per i festeggiamenti dell’Aeronautica a Pratica di Mare

Programma completo Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare 17 e 18 giugno

Questo il programma completo per il fine settimana (qui invece trovate quello relativo anche alla giornata di oggi). Tra le varie iniziative organizzate sarà possibile, lo ricordiamo, assistere alle esibizioni di numerosi aerei del presente e del passato, sia in mostra a terra che in volo, con un finale straordinario: lo spettacolo acrobatico offerto dalle “Frecce Tricolori”. Provare l’ebbrezza del volo grazie ai molteplici simulatori ludici che saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico di tutte le età; ammirare da vicino le componenti operative, tecniche e logistiche della Forza Armata, per le quali saranno allestiti stand dedicati con personale e allievi delle scuole dell’Aeronautica Militare. E ancora. Rievocare, attraverso percorsi dedicati, le gesta degli uomini e delle donne in azzurro dalla nascita della Forza Armata fino al presente, con una proiezione verso il futuro; infine assistere anche alla tappa della Coppa Italia Droni con esibizioni, gare, testimonial d’eccezione e la possibilità di toccare con mano la realtà manutentiva dei piccoli oggetti volanti.

Programma Festa Aeronautica sabato 17 giugno 2022

09.00 apertura cancelli e attrazioni attive

apertura cancelli e attrazioni attive 10.00 inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni

inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni 12.20 inizio NO fly window (arrivi VIP)

inizio NO fly window (arrivi VIP) 13.20 2^ parte flying display storico

2^ parte flying display storico 15.25 Parata Aerea

Parata Aerea 16.29 termine gara Coppa Italia Droni

termine gara Coppa Italia Droni 16.47 Inno d’Italia e sorvolo HH-139

Inno d’Italia e sorvolo HH-139 16.51 Formazione 100

Formazione 100 17.15 RSV display

RSV display 18.05 PAN

PAN 18.50-19.30 Flash Mob (con registrazione immagini)

Flash Mob (con registrazione immagini) 19.30-21.00 Intrattenimento musicale

Intrattenimento musicale 21.30 chiusura cancelli

Programma centenario aeronautica a Pratica di Mare Domenica 18 giugno 2023

Chiudiamo con il programma della domenica.

09.00 apertura cancelli e attrazioni attive

apertura cancelli e attrazioni attive 10.00 inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni

inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni 12.20 inizio NO fly window (arrivi VIP)

inizio NO fly window (arrivi VIP) 13.20 2^ parte flying dispaly storico

2^ parte flying dispaly storico 15.25 Parata Aerea

Parata Aerea 15.40 Diretta RAI

Diretta RAI 16.00 arrivo del PdR

arrivo del PdR 16.29 termine gara Coppa Italia Droni

termine gara Coppa Italia Droni 16.47 Inno d’Italia e sorvolo HH-139

Inno d’Italia e sorvolo HH-139 16.51 Formazione 100

Formazione 100 17.15 RSV display

RSV display 18.05 PAN

PAN 18.45 fine Diretta RAI

fine Diretta RAI 18.50-19.30 fine Flash Mob

fine Flash Mob 19.30-21.00 Intrattenimento musicale

Intrattenimento musicale 21.30 chiusura cancelli

Dove parcheggiare

In occasione della manifestazione sono diverse le aree di parcheggio predisposte così come alcuni servizi navetta da e per l’aeroporto. Prevista inoltre una zona riservata alle persone con disabilità e un’area dedicata alla mobilità per moto, biciclette, monopattini elettrici, motoveicoli.

Clicca qui per verificare la posizione di tutte le aree di parcheggio