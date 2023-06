Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare dal 16 al 18 giugno 2023: il programma giorno per giorno

[adrotate group="9"]

Ci siamo, domani prenderanno il via i festeggiamenti per il Centenario dell’Aeronautica Militare nella base di Pomezia a Pratica di Mare. Si tratta di un evento importantissimo, atteso da mesi, che conta di richiamare decine di migliaia di visitatori. Il programma sarà ricchissimo: dai voli acrobatici al cibo, dalla musica alla mostra di aerei storici per gli appassionati. A sorpresa, inoltre, tra tutti gli spettacoli previsti, ci sarà una doppia esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Ma cosa è stato preparato nello specifico per queste tre giornate? Cosa vedremo sabato e domenica in particolare quando la base aerea sarà aperta al pubblico? Ecco allora il programma giorno per giorno.

Programma manifestazione aerea a Pratica di Mare 16-18 giugno 2023

Davvero tanti gli appuntamenti da non perdere. Tra gli eventi più importanti segnaliamo come detto ad esempio lo spettacolo – da non perdere – delle Frecce Tricolori oppure il concerto della banda dell’aeronautica. E ancora. A tutti coloro che hanno la passione per il volo, ma anche per la storia, ci sarà l’esposizione di tanti aerei storici: dal Caproni CA.3 allo SPAD VII-XIII, fino ad arrivare al Supermarine Spitfire V. Di seguito il dettaglio giorno per giorno dell’evento.

Venerdì 16 giugno 2023, apertura riservata al personale dell’Aeronautica

La manifestazione prenderà il via domani, venerdì 16 giugno 2023, ma non sarà aperta al pubblico. La giornata inaugurale è infatti riservata al personale dell’aeronautica e alle relative famiglie. Questo ad ogni modo il programma:

09.00 apertura cancelli e attrazioni attive

10.00 inizio flying display storico

12.20 Frecce Tricolori

15.25 Parata Aerea

16.47 Inno d'Italia e sorvolo HH-139

16.51 Formazione 100

17.15 RSV display

20.00 chiusura cancelli

Programma Sabato 17 giugno 2023 festa Aeronautica a Pomezia

Questo invece il programma di sabato, primo giorno effettivo di festeggiamenti. Ricordiamo che all’interno degli spazi espositivi sono stati allestiti anche dei simulatori di volo posti all’interno di hangar per poter provare l’ebrezza del volo. I presenti potranno contare anche su stand enogastronomici posti all’interno dell’aeroporto. Ed è prevista infine anche una delle tappe della Coppa Italia droni. Ecco allora il programma di sabato 17 giugno 2023.

09.00 apertura cancelli e attrazioni attive

10.00 inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni

12.20 inizio NO fly window (arrivi VIP)

13.20 2^ parte flying display storico

15.25 Parata Aerea

16.29 termine gara Coppa Italia Droni

16.47 Inno d'Italia e sorvolo HH-139

16.51 Formazione 100

17.15 RSV display

18.05 PAN

18.50-19.30 Flash Mob (con registrazione immagini)

19.30-21.00 Intrattenimento musicale

21.30 chiusura cancelli

Programma centenario aeronautica a Pratica di Mare Domenica 18 giugno 2023

Chiudiamo con il programma della domenica.

09.00 apertura cancelli e attrazioni attive

10.00 inizio flying display storico + inizio Coppa Italia Droni

12.20 inizio NO fly window (arrivi VIP)

13.20 2^ parte flying dispaly storico

15.25 Parata Aerea

15.40 Diretta RAI

16.00 arrivo del PdR

16.29 termine gara Coppa Italia Droni

16.47 Inno d'Italia e sorvolo HH-139

16.51 Formazione 100

17.15 RSV display

18.05 PAN

18.45 fine Diretta RAI

18.50-19.30 fine Flash Mob

19.30-21.00 Intrattenimento musicale

21.30 chiusura cancelli

