Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare: ecco quando, calendario eventi e programma completo

È stato definito il programma per il centenario dell’aeronautica militare che si terrà a Pratica di mare. Sono davvero tante le iniziative in cantiere per una due giorni di eventi, sabato 17 e domenica 18 giugno: dai voli acrobatici al cibo, dalla musica alla mostra di aerei storici per gli appassionati. A sorpresa, inoltre, tra tutti gli spettacoli previsti, ci sarà una doppia esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Ecco, di seguito, qualche dettaglio sull’evento attesissimo che si terra nelle prossime settimane, continuate a scorrere verso il basso per leggere l’articolo.

Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare: gli eventi in programma

Un doppio appuntamento per tutti gli appassioni del volo, e che caratterizzerà entrambe le giornate, con inizio alle 18, sia sabato sia domenica. Assolutamente da non perdere. Il bis verrà concesso nello spazio aereo sul litorale di Ostia. La kermesse avrà inizio alle 9 di sabato 17 giugno. Scendendo nel dettaglio, sono diverse le esibizioni aeree previste, seppure lo spettacolo principale resterà quello acrobatico delle Frecce Tricolori. A seguire è previsto un concerto della banda dell’aeronautica con inizio alle 18 e 30 e termine alle 21 e 30. A tutti coloro che hanno la passione per il volo si prospetterà uno spettacolo affascinante con tanti aerei storici: il Caproni CA.3 e lo SPAD VII-XIII, il Supermarine Spitfire V. Anche se i presenti potranno ammirare in volo solo ed esclusivamente velivoli di più recente costruzione come l’elicottero Agusta -Westland HH-101 del 2016 il Leonardo P-72A targato 2018.

Simulatori di volo e stand enogastronomici

Ci saranno anche simulatori di volo posti all’interno di hangar per poter provare l’ebbrezza del volo. I presenti potranno contare anche su stand enogastronomici posti all’interno dell’aeroporto. Ed è prevista anche una delle tappe della Coppa Italia droni. Sono tanti gli appuntamenti previsti per la due giorni di festa e chiunque voglia partecipare, può prenotare il biglietto gratuitamente sul link predisposto proprio per l’occasione.