Centenario Aeronautica, le strade si rifanno (finalmente) il look: partiti i lavori sulla Pratica di Mare e via Arno

Meglio tardi che mai. È servito il Centenario dell’Aeronautica Militare e la necessità di non sfigurare di fronte alle tante autorità che, da varie parti, arriveranno all’Aeroporto De Bernardis di Pratica di Mare, nel Comune di Pomezia, ma a ridosso di Torvaianica, per far sì che gli annosi appelli dei cittadini venissero finalmente ascoltati. E questa mattina sono finalmente partiti i lavori, che verranno eseguiti da Anas, di ripristino del piano viabile delle strade Provinciali Pratica di Mare e Pratica di Mare Ostia Anzio (via Arno).

L’intervento – fa sapere Città Metropolitana Roma Capitale – dall’importo complessivo di oltre 4 milioni di euro, rientra in quelli previsti dal DPCM per la Manutenzione straordinaria della viabilità principale in vista del Giubileo.

12 chilometri di strada in manutenzione

I lavori coinvolgono in tutto un tratto di oltre 12 km. Si tratta di lavori che andranno a rifare completamente gli strati di “binder e usura” del piano viabile e fresando circa 12 cm al di sotto dell’attuale piano stradale. In pratica, spariranno quelle buche che hanno costretto gli automobilisti a zigzagare per evitare di forare le proprie gomme, rischiando però pericolosi incidenti. Nei giorni scorsi Anas è già intervenuta sfalciando l’erba e sistemando le opere idrauliche per la raccolta delle acque.

Si prospettano quindi giorni di problemi legati al traffico, ma il risultato sarà comunque qualcosa – se i lavori verranno fatti a regola d’arte – di duraturo, che consentirà di percorrere la strada in maniera sicura per gli automobilisti. Il termine è previsto al massimo per il 16 giugno, in quanto il 17 ci sarà l’evento presso l’aeroporto militare.

“Si tratta di un intervento importante – dichiara la Consigliera delegata alla Viabilità di CMRC Manuela Chioccia – il primo di una serie che interesserà le grandi arterie provinciali di penetrazione su Roma in vista del Giubileo, e su due direttrici fondamentali per questo quadrante, che consentirà di migliorare la sicurezza e la viabilità per tutti gli automobilisti e i pendolari che ogni giorno le percorrono. Inoltre, in previsione dell’evento per il centenario dell’Aeronautica, previsto all’aeroporto militare di Pratica di Mare il prossimo 17 e 18 giugno, Anas ha messo in campo 6 squadre che lavoreranno su due turni, sia diurno che notturno, per completare le lavorazioni prima dell’evento”.