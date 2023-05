Frecce Tricolori a Roma il 2 Giugno 2023: orari e programma completo per la Festa della Repubblica

Per il 2 Giugno, ovvero giorno della Parata delle Forze Armate a Roma, è previsto anche il passaggio delle Frecce Tricolori sopra la Capitale. Come ogni anno, sotto lo sguardo attento del Presidente della Repubblica le nostre Frecce sorvoleranno l’area del Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, via del Corso e arriveranno a piazza del Popolo, con gli aerei ben visibili dalla terrazza del Pincio.

Le Frecce Tricolori sopra Roma il 2 Giugno

Quello della Parata delle Forze Armate, è uno degli eventi più suggestivi che avvengono nella Capitale durante tutto l’anno. Ogni singolo gruppo armato, infatti, rinnova il proprio saluto al Presidente della Repubblica, in questo caso Sergio Mattarella. Oltre allo sfilare dei militari di ogni squadra, sicuramente il momento più suggestivo risulta il volo delle Frecce Tricolori sopra i nostri cieli. Un evento che, in ogni parte della città intorno a piazza del Popolo, richiama milioni di turisti da ogni parte d’Italia e soprattutto del mondo.

La festa per i 77 anni della nostra Repubblica

Sarà una grandissima festa per l’Italia, che il 2 Giugno 2023 compirà la bellezza di 77 anni. Un evento che, oltre alla sfilata dei militari, vedrà in giro per la Città Eterna – e non solo – numerosi eventi a tema. A dare inizio alle celebrazioni per l’importante anniversario, l’arrivo del presidente Mattarella all’Altare della Patria: il Presidente della Repubblica, infatti, deporrà una corona d’alloro con il nastro Tricolore sulla tomba del Milite Ignoto, in uno dei momenti più suggestivi di questa cerimonia istituzionale.

I programmi per il 2 giugno

Depositata la corona d’alloro presso la tomba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica scenderà a piazza Venezia, dove seguirà personalmente lo svolgersi della Rivista Militare (Parata delle Forze Armate italiane). L’evento, che ormai si svolge dal 1948, vedrà i militare sfilare e salutare Mattarella in un percorso che si svolge lungo via dei Fori Imperiali.

